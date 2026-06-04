Часове след примирието: Израел нанесе нови удари в Ливан и обяви, че няма да изтегли войските си

К рехкото примирие между Израел и Ливан беше поставено под сериозно съмнение само часове след обявяването му, след като израелската армия извърши нови въздушни удари в южната част на Ливан, а министърът на отбраната Израел Кац заяви, че войските няма да се изтеглят от района.

По информация на официалната ливанска агенция NNA, израелски дронове са атакували пътища и обекти в няколко населени места в Южен Ливан. При поне един от ударите има жертви.

След двудневни преговори: Израел и Ливан се споразумяха да удължат примирието

Новата ескалация идва ден след като Израел и Ливан обявиха, че са постигнали споразумение за условно примирие след четвърти кръг преговори във Вашингтон с посредничеството на Съединените щати.

Съгласно договореното двете страни трябва да работят за прекратяване на огъня, като ключово условие е пълното спиране на атаките от страна на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“. Споразумението предвижда и създаването на т.нар. пилотни зони за сигурност, в които контролът ще бъде изцяло в ръцете на ливанската армия, без присъствието на въоръжени недържавни формирования.

Влезе в сила споразумението за спиране на огъня в Ливан

Въпреки това израелският министър на отбраната Израел Кац даде знак, че военните операции няма да спрат скоро.

„Израелските сили ще останат в зоната за сигурност в Южен Ливан и ще продължат да унищожават терористична инфраструктура“, заяви той, цитиран от Ройтерс.

По думите му ливанските жители, които са напуснали домовете си заради конфликта, все още няма да могат да се завърнат. Кац подчерта, че Израел запазва свободата си да нанася удари, включително в Бейрут, ако прецени, че има заплаха за израелската територия.

Сред районите, които израелската армия възнамерява да контролира, е и стратегическият замък Бофорт – средновековна крепост в Южен Ливан, превзета от израелските сили през последните дни.

Вашингтон е домакин на нови преговори между Израел и Ливан

Междувременно напрежението по границата остава високо. Израелската армия съобщи, че тази сутрин в северната част на страната са били задействани сирени за въздушна тревога заради предполагаеми безпилотни летателни апарати. Един от сигналите е бил свързан с подозрителна въздушна цел, а вторият впоследствие е определен като фалшива тревога.

От своя страна „Хизбула“ заяви, че е изстреляла ракети и дронове срещу израелски позиции в района на Кантара и край стратегическия замък Бофорт.

Скептицизъм към новото споразумение има и в самия Израел. Министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир определи договореното примирие като „сериозна грешка“.

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Това е пореден опит за спиране на бойните действия между Израел и Ливан. Предишното примирие, което трябваше да влезе в сила през април и по-късно беше удължено през май, така и не доведе до трайно прекратяване на насилието. И двете страни многократно се обвиняваха взаимно в нарушения.

По данни на ливанските власти над 3500 души са загинали от началото на ескалацията през март. Миналата седмица Световната здравна организация съобщи, че повече от 600 души са били убити след влизането в сила на предишното примирие през април.

Допълнително напрежение внесе и изявление на високопоставения представител на „Хизбула“ Махмуд Комати, който заяви, че движението „няма да приеме частично примирие“, поставяйки под въпрос шансовете за трайно спиране на конфликта.