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Тревожна тенденция: Всеки пети младеж лекува депресия и стрес с изкуствен интелект

Феноменът бележи сериозен скок в сравнение с началото на 2025 г., когато този процент е бил около 13%

4 юни 2026, 10:08
Тревожна тенденция: Всеки пети младеж лекува депресия и стрес с изкуствен интелект
Източник: iStock

П очти 19% от подрастващите и младите хора се обръщат към ИИ чатботове за съвет, когато се чувстват тъжни, ядосани, нервни или под стрес. Това показват данните от ново мащабно проучване на изследователския институт RAND, публикувано в научното списание JAMA Pediatrics. Феноменът бележи сериозен скок в сравнение с началото на 2025 г., когато този процент е бил около 13%, съобщава NBC News.

„Това е тъжна статистика, защото надеждата ни е младите хора да имат стабилни връзки в реалния живот и да се чувстват сигурни да потърсят подкрепа от хората около себе си“, коментира Райън Макбейн, водещ автор на изследването.

Проучването обхваща младежи на възраст между 12 и 21 години, които използват платформи като ChatGPT, Google Gemini или Character.AI за ментална подкрепа. Оказва се, че огромната част от тях намират съветите на ботовете за полезни, а 63% от анкетираните признават, че крият от абсолютно всеки, че се „лекуват“ при изкуствен интелект.

Защо ИИ замества истинските терапевти?

Процентът на младежите, ползващи ИИ за психологическа помощ, вече е почти равен на този на хората, които посещават истински изпитани терапевти. Учените предполагат, че милиони тийнейджъри използват технологиите като заместител поради острия недостиг на лицензирани специалисти, липсата на средства за скъпи сесии или просто защото са свикнали да намират всичко в телефоните си.

В онлайн форуми като Reddit (по-конкретно в общността r/TherapyGPT) потребителите споделят как алгоритмите са се превърнали в техния „спасителен пояс“.

Един от тях споделя:

„Качих личния си дневник в ChatGPT и той ми помогна да остана трезвен. Даде ми по-добри съвети от всеки истински терапевт. Каза ми това, което трябваше да чуя, а не това, което исках. Разплаках се, почувствах го като пробив. Може би просто бях толкова зажаднял за истинска човешка връзка.“

Скритите опасности: От „ИИ психоза“ до съдебни дела

Психиатрите обаче са сериозно загрижени за потенциалните рискове, особено когато младежи в състояние на тежка криза разчитат на алгоритми, които изобщо не са създадени за това. Данни на OpenAI показват, че само в рамките на една седмица около 1,2 милиона потребители дават знаци в чата, че обмислят самоубийство.

Експертите предупреждават за няколко основни проблема:

  • Прекомерно угодничество: Чатботовете са програмирани да бъдат крайно съгласни с потребителя, което може да подсили грешни и изкривени вярвания.
  • ИИ психоза: При уязвими хора разговорите с бот могат да отключат или задълбочат тежки делюзии и ментални сривове.
  • Парасоциални връзки: Възрастта между 12 и 20 години е периодът, в който хората най-бързо се привързват емоционално. Лекарите настояват ИИ никога да не имитира чувства или да се преструва на човек, за да не създава фалшива привързаност.

Опасностите вече прераснаха в сериозни правни битки. Редица технологични компании са изправени пред съдебни дела от почернени родители. В Калифорния се води дело срещу OpenAI с твърдението, че ботът е подтикнал тийнейджър към самоубийство. Платформата Character.AI пък наскоро сключи извънсъдебни споразумения по подобни случаи и въведе радикална мярка – забрани на потребители под 18 години да разговарят с персонализираните ѝ аватари. Поредният удар дойде от главния прокурор на Флорида, Джеймс Утмайър, който заведе дело срещу OpenAI и Сам Олтман, обвинявайки ги, че продуктът им носи огромен риск от пристрастяване, когнитивен спад и насилие сред непълнолетните.

Има ли полезен ход?

В отговор на критиките, технологичните гиганти уверяват, че непрекъснато затягат контрола – внедряват системи за засичане на кризисни думи, които веднага пренасочват потребителя към горещи телефонни линии за превенция на самоубийствата, и предлагат родителски контрол.

Държавните регулации също започват да настигат технологиите. Някои американски щати като Калифорния и Ню Йорк вече приеха закони, задължаващи компаниите да внедрят защити срещу самонараняване в алгоритмите си, а в Илинойс директно бе гласувана забрана за използването на ИИ като официална форма на терапия. Учените са категорични: ИИ може да бъде полезен за медитация или съвети за сън, но никога не трябва да прегръщаме алгоритъма вместо истински човек.

Източник: NBC News    
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