Свят

Северна Корея откри нов завод за обогатяване на уран за ядрените си оръжия

Официалната севернокорейска информационна агенция КЦТА съобщи, че съоръжението използва "по-съвременна технология"

4 юни 2026, 09:31
Северна Корея откри нов завод за обогатяване на уран за ядрените си оръжия
Източник: БТА

С еверна Корея днес откри нов обект за обогатяване на уран за ракетите си с ядрени бойни глави, като лидерът Ким Чен-ун обяви планове за укрепване на ядрените сили на страната "с експоненциални темпове", предаде Асошиейтед прес.

Общото командване на Южна Корея определи обекта като завод за обогатяване на уран и заяви, че работи в тясно сътрудничество със САЩ за наблюдение на ядрените дейности на Северна Корея. Военните на Южна Корея не оповестиха веднага допълнителни подробности.

Официалната севернокорейска информационна агенция КЦТА съобщи, че съоръжението използва "по-съвременна технология", но не предостави допълнителни подробности. Не е ясно къде се намира заводът и кога е започнал да функционира. Снимки в държавните медии показаха нещо, което изглеждаше като голяма зала, в която се намират центрофуги, необходими за обогатяване на уран за оръжия.

Разкриването на новия завод е в съответствие с многократните обещания на Ким да разшири ядрената си програма, за да се справи с това, което той нарича ескалиращи военни заплахи от САЩ.

KЦТА съобщи, че Ким е посетил ядрения обект вчера, за да се запознае с неговата работа и дългосрочния производствен план.

Агенцията цитира Ким, че спешността за укрепване на ядреното възпиране на страната, както по отношение на качеството, така и на количеството, е нараснала поради конфронтациите с "най-жестоките врагове", очевидна препратка към САЩ и Южна Корея. Ким посочи други неуточнени заплахи и кризи като причина за необходимостта от укрепване на ядрените способности на Северна Корея, се посочва в съобщението.

Според KЦТА Ким твърди, че производственият капацитет на Северна Корея за ядрени материали с оръжейно качество се е удвоил в сравнение с преди пет години. Не беше възможно да се провери независимо това твърдение, отбелязва АП.

След среща в съоръжението Ким заяви, че той и други висши длъжностни лица "потвърдиха  приоритетите за изпълнение на амбициозния бъдещ план, предназначен да укрепи ядрените сили на държавата ни с експоненциална скорост", съобщи KЦТА.

Северна Корея не е провеждала ядрен тест от 2017 г., но през последните години разшири арсенала си от ракети, които могат да носят ядрени бойни глави  и могат да летят достатъчно далеч, за да достигнат както съюзниците на САЩ в Азия, така и американския континент.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
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