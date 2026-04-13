Свят

Форинтът скочи до 4-годишен връх след изборната победа на ТИСА в Унгария

13 април 2026, 14:11
Форинтът скочи до 4-годишен връх след изборната победа на ТИСА в Унгария
Източник: AP/БТА

У нгарският форинт поскъпна до най-високото си ниво от повече от четири години, след като данните от изборите проведените вчера избори, при обработени близо 99 на сто от секционните протоколи показват, че дясноцентристката партия ТИСА печели мнозинство от над две трети в парламента на страната, предаде Ройтерс.

Петер Мадяр сложи край на 16-годишната власт на Орбан, какво предстои за Унгария

Форинтът се търгуваше с ръст от около 2,4 еврото в понеделник сутринта, достигайки ниво от 366,50 форинта за евро, а по-рано в сесията отчете 364,25 форинта за евро -  най-високото си ниво от февруари 2022 г.

От вътрешен човек до враг №1 на Орбан: Кой е Петер Мадяр

Унгарските държавни облигации също поскъпнаха, като доходността по 10-годишните книжа спадна с 40–50 базисни пункта, а международна емисия с падеж 2050 г. достигна най-високи ценови нива от шест месеца, допълва Ройтерс.

Водещият борсов индекс BUX се покачи с близо 3 на сто и премина до над 136481 пункта, което е исторически рекорд за индикатора.

Източник: Спас Стамболски, БТА    
По темата

Арестуваха шофьор на камион, умишлено блокирал движението в тунел на АМ „Хемус“

Почина певицата Маргрет Николова

Откриха невредим 29-годишния Димитър от Девня

Тръмп с остри критики към папа Лъв и AI изображение, което предизвика бурни реакции

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Въпреки милионите, китайските марки са неразпознаваеми в Германия

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

Преди 6 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Преди 6 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

Преди 6 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Преди 6 дни
Екстрадират български ученик за бомбени заплахи във Франция

Свят Преди 33 минути

Тъй като е непълнолетен, ще бъде съден от специализиран съд, а максималното наказание е до 2,5 години

Франция и Великобритания организират конференция за отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Германия намалява акциза върху горивата, за да ограничи поскъпването им

Свят Преди 2 часа

Това съобщи германският канцлер Фридрих Мерц

Apple тества четири прототипа на виртуални очила

Технологии Преди 3 часа

Американската компания работи активно по няколко версии на умни очила, които да съчетават добавена и виртуална реалност и може да са следващата голяма хардуерна категория, към която ще се насочи, за да намали зависимостта си от iPhone

Гюров пред Politico: Изборите в България не са за продан

България Преди 3 часа

Служебният премиер даде интервю пред изданието

<p>МВР разби схема за купуване на гласове в Плевенско</p>

4115 евро и тетрадки с имена: Трима арестувани при акция срещу купения вот в Плевенско

България Преди 3 часа

Това съобщи и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев

Заради планирани учения: Военна техника ще се движи по републиканската пътна мрежа

България Преди 4 часа

Това съобщиха от Министерството на отбраната

Вярващи от цялата страна поеха на шествие с чудотворната икона от Бачковския манастир

България Преди 4 часа

Според преданието тя е била намерена в скална ниша преди четири века

Земетресение край турския град Анталия

Свят Преди 4 часа

Трусът е отчетен в 8:48 ч. местно време, като епицентърът му се намира в морето, в близост до крайбрежния град Демре

Ожесточени боеве в южен ливански град, смятан за бастион на „Хизбула“

Свят Преди 5 часа

Ливанското шиитско движение заяви, че е обстрелвало израелски войници в района с ракети.

Иран: „Двойните стандарти“ на САЩ спъват мирното споразумение

Свят Преди 5 часа

Иранският президент Масуд Пезешкиан проведе телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин

Военен дрон с боеприпаси беше открит на плаж в Синеморец

България Преди 5 часа

По случая незабавно е задействан специализиран екип от Военноморските сили на България

Будапеща се превърна в парти зона след изборите, сложили край на ерата "Орбан"

Свят Преди 5 часа

"Невероятно!" "Неописуемо!" "Толкова се радваме, че Орбан най-после си отиде"

<p>Дербито между ЦСКА и &quot;Левски&quot;: МВР с предупреждение към феновете</p>

Засилени мерки за дербито между ЦСКА и "Левски" в София: МВР с предупреждение към феновете

България Преди 6 часа

Футболната среща е от 16:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“

Тръмп: Няма значение дали Иран ще се върне на масата на преговорите

Свят Преди 6 часа

"Армията им вече я няма, а ракететите им са изчерпани", заяви американският държавен глава

<p>Петер Мадяр сложи край на 16-годишната власт на Орбан</p>

Петер Мадяр сложи край на 16-годишната власт на Орбан, какво предстои за Унгария

Свят Преди 6 часа

Властта на Виктор Орбан беше изградена чрез четири поредни изборни победи и стабилни мнозинства, но краят ѝ дойде за минути

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
1

Парад на лалетата в Балчик

sinoptik.bg
1

Водно такси свързва България и Румъния

sinoptik.bg

Бебе на път! Елена от „Биг Брадър“ обяви щастливата новина със снимка

Edna.bg

Отиде си Маргрет Николова – гласът, който остава завинаги

Edna.bg

Шествието на Левски към "Васил Левски"

Gong.bg

Чиликов емоционален: Фантазирахме си, че сме влезли, нека малко се успокоим

Gong.bg

Задържаха шофьор на камион, блокирал умишлено движението в тунел на „Хемус“

Nova.bg

Съкрушителна загуба на Виктор Орбан, опозиционната "Тиса" на Петер Мадяр печели изборите в Унгария

Nova.bg