Българка с коментар след вота в Унгария: Има страх, има тревога, но има и нови надежди

Eлена Батинкова-Ковач смята, че хората не бива да се притесняват от промяната, а да я приемат като възможност

16 април 2026, 08:24
П ървоначалната еуфория след изборната победа на Петер Мадяр в Унгария постепенно отстъпва място на по-умерени настроения - смесица от надежда, тревога и очакване. Това сподели в ефира на NOVA заместник-директорът на Българското училище в Будапеща Елена Батинкова-Ковач.

По думите ѝ най-силните емоции са били в изборната нощ и в деня след нея, когато са станали ясни резултатите. „Има страх, има тревога, но има и нови надежди“, обобщава тя. Въпреки политическата промяна обаче, ежедневието на хората остава спокойно - няма протести или сътресения, а животът продължава нормално.

Батинкова-Ковач потвърждава, че в унгарските медии е имало пропаганда, но подчертава, че обществото не я е възприемало еднозначно. Според нея страховете, свързани с войната в Украйна, не са били толкова дълбоко вкоренени сред хората, колкото често се представя. „Усещахме войната най-вече чрез инфлацията и поскъпването, но не и като пряка заплаха“, казва тя.

Темите, които вълнуват хората днес, са по-скоро свързани с икономиката и социалната политика, отколкото с геополитиката. Очакванията към новото управление са насочени към конкретни мерки - намаляване на цените на лекарствата, подкрепа за младите хора и подобряване на условията за започване на самостоятелен живот.

Като важен акцент Батинкова-Ковач посочва политиките на предишното управление за подпомагане на младите семейства. Тя отбелязва, че такива програми действително са съществували и са били достъпни, но често са били обвързани със строги условия. Например, държавна помощ за жилище се е отпускала срещу ангажимент за раждане на определен брой деца. Въпреки това тя признава, че тези мерки са дали реална подкрепа на много семейства, включително и на нейното.

По отношение на стандарта на живот, Батинкова-Ковач отчита повишение на цените, което обаче свързва основно с инфлацията, а не пряко с управлението. В същото време има и ръст на доходите в някои сектори, включително при учителите, както и различни форми на държавна подкрепа през последните години.

Тя не споделя тезата, че страната е живяла в условията на страх или авторитарен режим. Според нея хората не бива да се притесняват от промяната, а да я приемат като възможност. „Винаги трябва да вярваме в доброто. Промяната понякога е за добро“, казва тя.

Като възможна причина за изборната загуба на Виктор Орбан, Батинкова-Ковач посочва умората от дългогодишното управление. „16 години са много време - хората се изморяват и търсят нещо ново“, коментира тя, като допълва, че новият политически лидер вероятно печели подкрепа именно с обещания за нови възможности.

Източник:  NOVA    
Петер Мадяр Унгария Избори в Унгария Обществени настроения Икономически проблеми Инфлация Социална политика Виктор Орбан Политическа промяна Подкрепа за младите
Свят Преди 35 минути

Любопитно Преди 1 час

Любопитно Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 10 часа

Свят Преди 12 часа

Свят Преди 13 часа

България Преди 13 часа

България Преди 14 часа

Свят Преди 15 часа

Свят Преди 15 часа

Свят Преди 15 часа

