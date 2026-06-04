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Трима загинали и седем ранени при украински удар по "нежилищни сгради" в Крим

Няма данни за пострадали хора. Нанесени са щети на фасадата на частна къща

4 юни 2026, 09:36
Трима загинали и седем ранени при украински удар по "нежилищни сгради" в Крим
Източник: БТА

Т рима души са били убити, а седем - ранени, при украински удар по "нежилищни сгради" в град Симферопол в Крим, обяви тази нощ ръководителят на назначените от Русия власти на окупирания полуостров, цитиран от ТАСС.

Тези данни са предварителни. Аварийните служби работят на място в столицата на т. нар. Република Крим, написа в своя канал в приложението Макс ръководителят на региона Сергей Аксьонов. Той не даде подробности за атаката.

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, от своя страна, за над 20 свалени украински дрона в пристанищния град, който е отделен субект на Руската федерация, въпреки че се намира на Кримския полуостров.

Няма данни за пострадали хора. Нанесени са щети на фасадата на частна къща, написа Развожаев в своя Телеграм канал.

Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове и ракети на практика всеки ден. Тази седмица ударите се нанасят с особено ожесточение, като вече взеха десетки жертви.

В последно време Украйна започна редовно да поразява енергийни и военни обекти дълбоко навътре на територията на Русия. Тези удари се нанасят в съответствие със стратегически план, каза в неделя президентът Володимир Зеленски.

Крим е сред приоритетните мишени за украинските въоръжени сили. В резултат назначените от Русия власти на полуострова въведоха ограничения за продажбата на бензин.

Крим Украйна Русия Симферопол военен конфликт дронове ракетен удар Сергей Аксьонов Михаил Развожаев
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