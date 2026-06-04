Трима загинали и седем ранени при украински удар по "нежилищни сгради" в Крим

Т рима души са били убити, а седем - ранени, при украински удар по "нежилищни сгради" в град Симферопол в Крим, обяви тази нощ ръководителят на назначените от Русия власти на окупирания полуостров, цитиран от ТАСС.

Тези данни са предварителни. Аварийните служби работят на място в столицата на т. нар. Република Крим, написа в своя канал в приложението Макс ръководителят на региона Сергей Аксьонов. Той не даде подробности за атаката.

Ukrainian attacks kill three people in Crimea, with long-range drone strikes also hitting an oil terminal near St Petersburg https://t.co/RoYp8Pbxm6 — TRT World (@trtworld) June 4, 2026

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, от своя страна, за над 20 свалени украински дрона в пристанищния град, който е отделен субект на Руската федерация, въпреки че се намира на Кримския полуостров.

Няма данни за пострадали хора. Нанесени са щети на фасадата на частна къща, написа Развожаев в своя Телеграм канал.

Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове и ракети на практика всеки ден. Тази седмица ударите се нанасят с особено ожесточение, като вече взеха десетки жертви.

В последно време Украйна започна редовно да поразява енергийни и военни обекти дълбоко навътре на територията на Русия. Тези удари се нанасят в съответствие със стратегически план, каза в неделя президентът Володимир Зеленски.

Крим е сред приоритетните мишени за украинските въоръжени сили. В резултат назначените от Русия власти на полуострова въведоха ограничения за продажбата на бензин.