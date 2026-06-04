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„Интерстелар“ се оказа истина? Физици разбиха кода за пътуване във времето

Учените имат за цел да тестват експериментално преноса на информация във времето на квантово ниво, използвайки елементарни частици светлина – фотони

4 юни 2026, 09:28
„Интерстелар“ се оказа истина? Физици разбиха кода за пътуване във времето
Източник: iStock/GettyImages

К ултовият научнофантастичен филм на Кристофър Нолан „Интерстелар“ (Interstellar) изобрази реалистично черна дупка, но един обрат в сюжета все пак предизвика скептицизъм сред учените.

Става въпрос за сцената, в която главният герой изпраща съобщение на дъщеря си в миналото, използвайки гравитацията. Ново изследване на квантови физици обаче предполага, че подобен трик може да бъде напълно реален благодарение на ефекта на забавяне на времето, според проучване, публикувано в списание Physical Review Letters.

Как да се заобиколят парадоксите на времето с помощта на квантовата физика?

В своята работа група изследователи се опират на концепцията за затворени времеподобни криви (CTCs). Това е теоретична траектория, при която даден обект, движейки се през пространство-времето, се завръща в собственото си минало, затваряйки цикъла и правейки пътуването във времето възможно.

Феноменът напълно се вписва в общата теория на относителността на Алберт Айнщайн, която описва гравитацията не като сила на привличане, а като физическо изкривяване на самото пространство-време, предизвикано от масивни обекти.

За да докажат възможността за предаване на сигнали, без да се сблъскват с известния „парадокс на дядото“ (при който пътешественик във времето случайно предотвратява собственото си съществуване), учените използват подобрен модел – пост-селектирани затворени времеподобни криви (P-CTCs).

Основни акценти и заключения от новото изследване:

  • Защита срещу алтернативни времеви линии – теорията за P-CTC твърди, че Вселената автоматично филтрира и блокира всякакви времеви примки, които биха могли да създадат логически парадокси;
  • Преодоляване на шума – във филма Купър изпраща съобщение чрез изключително нестабилен и шумен гравитационен механизъм, но благодарение на ясните спомени на дъщеря му, информацията се предава без изкривяване. Това напълно съответства на новия математически модел;
  • Манипулиране на гравитацията – директното влияние върху гравитационното поле позволява буквално да се „зашият“ времевите измерения, доставяйки пакети с информация до координати в миналото.

Към момента това откритие остава изцяло теоретично и математически обосновано. Екипът от физици обаче не планира да спре до теоретичните изчисления и вече официално обяви планове за създаване на реален лабораторен модел.

Учените имат за цел да тестват експериментално преноса на информация във времето на квантово ниво, използвайки елементарни частици светлина – фотони.

По темата

Източник: rbc.ua    
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