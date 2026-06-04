Microsoft прави Windows 11 осезаемо по-бърз за всички

П отребители на Windows 11 се оплакват от години заради бавни менюта, забавени реакции и общо усещане, че операционната система на Microsoft просто не е толкова бърза, колкото предишните версии. Сега Microsoft прави нещо по въпроса, съобщава MakeUseOf.

Компанията започна да въвежда серия от подобрения в производителността като част от по-широката си инициатива „Windows K2“ – вътрешно усилие, насочено към подобряване на скоростта, надеждността и цялостното потребителско изживяване на Windows 11. Вместо да издаде още един малък пач, технологичният гигант въвежда мащабна архитектурна корекция, известна като Low Latency Profile, за да се справи с проблема.

Въпреки че Microsoft никога не е описвала изрично Windows 11 като бавен, ръководителите на компанията публично признават, че производителността и бързината на реакция са се превърнали в основни приоритети за 2026 г. Според главния изпълнителен директор на Windows and Devices, Паван Давулури, потребителската обратна връзка постоянно е подчертавала опасения относно бързината на реакцията на системата, използването на паметта и надеждността.

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Новата функция е предназначена да направи Windows по-бърз по време на ежедневни действия, като например отваряне на приложения, използване на менюто „Старт“, достъп до настройки или навигиране по работния плот. Когато Windows засече подобна дейност, той временно повишава производителността на процесора за няколко секунди, позволявайки на операционната система да реагира по-бързо. Microsoft казва, че това може да намали забавянията по време на често срещани задачи и да направи цялостното изживяване по-плавно. Ранните тестове показват, че стартирането на приложения може да стане до 40 процента по-бързо, докато някои взаимодействия с интерфейса могат да се подобрят с до 70 процента.

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Компанията също така обновява Windows Search, друг дългогодишен източник на неудовлетвореност. Предстоящите актуализации подобряват прогнозирането на резултатите и намаляват ситуациите, в които потребителите трябва да въведат точното начало на името на файла, за да намерят документ. Microsoft също така работи, за да улесни намирането на локални файлове, без да затрупва потребителите с несвързани уеб резултати.

Докато някои критици във форуми като Reddit отхвърлиха ъпдейта като „мързеливо“ решение, което маскира по-дълбоки неефективности на кода, ръководителите на Microsoft се противопоставиха. Скот Ханселман, вицепрезидент на Microsoft, отбелязва в X, че това поведение е стандартна практика в съвременните изчисления. „Apple прави това и всички вие го харесвате“, отбеляза Ханселман, посочвайки, че iOS и macOS отдавна използват временни пикове на процесора, за да поддържат своите известни плавни анимации.

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Тъй като пиковете на тактовата честота траят само части от секундата, задачите се изпълняват много по-бързо, намалявайки общото време, през което процесорът остава в активно изчислително състояние. По-старите или по-слабите компютри ще се възползват най-много, тъй като внезапният скок на честотата директно компенсира бавността, обикновено свързана с по-слабите компоненти.

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Профилът с ниска латентност се разпространява глобално с опционалната актуализация на Windows KB5089573. Той работи изцяло във фонов режим и е активиран по подразбиране.