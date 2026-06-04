Внимание, шофьори! Започва ремонт на ключов участък от АМ „Тракия“

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О т 4 юни започва ремонт на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас - в 11-километров участък, който се намира в област Стара Загора.

„Днес започва ремонтът на пътната настилка в платното за Бургас на автомагистрала „Тракия“ в участъка между 218-и и 229-и километър. По време на строително-монтажните дейности движението ще се осъществява двупосочно в лентата за посока София. След приключването на ремонта в посока Бургас работата ще продължи и в платното към столицата, като трафикът ще се осъществява в обновеното платно“, заяви в ефира на NOVA инж. Ивайло Донев от Областното пътно управление в Стара Загора към Агенция „Пътна инфраструктура“.

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Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности в двете платна е краят на юни.

Целта е те да приключат преди активния летен сезон, за да се осигури по-безопасно и комфортно пътуване към българското Черноморие.

При очаквано интензивно движение трафикът ще бъде регулиран от екипи на „Пътна полиция“.

По думите на инж. Донев през последните години в участъка са установени редица дефекти по настилката, сред които единични дупки, коловози, вдлъбнатини и други неравности.

Той изрази надежда ремонтът да приключи в срок и уточни, че ще бъде подменена изцяло асфалтовата настилка, ще се положат нова пътна маркировка и пътни знаци, както и ще бъдат извършени дейности по отводняване.