Шокиращо откритие: Изпекоха хляб с квас, извлечен от червата на замръзнала мумия

М икроорганизми са се развивали в червата на замръзналата мумия на ледения човек Йоци в продължение на хиляди години. Този изумителен факт откриха микробиолози, които споделиха пред АФП, че дори са успели да използват древната мая, за да изпекат вкусен хляб с квас, съобщава The Telegraph.

Преди повече от 5300 години – още преди да бъдат построени Египетските пирамиди – Йоци е вървял из Алпите на границата между днешна Австрия и Италия, когато е бил пронизан в гърба от стрела. Тялото му остава перфектно консервирано в ледника, докато през 1991 г. двама германски туристи случайно не се натъкват на мумифицираните му останки в италианския регион Южен Тирол.

Оттогава Йоци се съхранява при температура от минус 6 градуса по Целзий – точно както в ледения му гроб. Това позволява на науката да изследва в детайли живота на древните хора. Най-новото изследване, публикувано в научното списание Microbiome, поднася голяма изненада: оказва се, че както праисторическият, така и съвременният микробен живот в замръзналото тяло са останали активни.

Scientists find yeast in ancient Iceman’s guts -- and make bread https://t.co/y9yTvX1tMI — CTV News (@CTVNews) June 3, 2026

„Това, което изобщо не очаквахме да открием, беше мая (дрожди)“, споделя пред АФП водещият автор на изследването Мохамед Сархан от Института за изследвания „Eurac“ в италианския град Болцано.

„Много хубав квас“

Учените са изолирали четири различни вида дрожди, които могат да оцеляват при температури под нулата, в червата и кожата на Йоци, както и в кафявата вода, изтекла при частичното му размразяване по време на изследванията. Тъй като този вид дрожди живеят само при екстремен студ (като в Антарктида), учените вярват, че те са проникнали в тялото му скоро след неговата смърт и са го съпътствали в дългото му пътешествие през хилядолетията.

Микробиолозите решили да извлекат проби и да ги размножат в хладилник.

„Кажеш ли на някого, че имаш мая, веднага те питат: „Може ли да направим хляб от нея?““, смее се Сархан.

BAKED USING YEAST FROM AN ANCIENT ICEMAN



Yeast has been growing in the guts of a frozen mummy called Oetzi the Iceman for thousands of years, scientists have discovered, telling AFP they used it to make a tasty sourdough bread.



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Първоначално опитите се провалили, но след три месеца упорит труд екипът успял да получи „много, много хубав хляб с квас“. Запитан дали смятат да използват праисторическата мая и за варене на бира, ученият отговаря с усмивка: „Това е следващото в списъка ни“.

Освен за готвене обаче, откритата мая има и сериозно практическо приложение. Когато мумията е намерена през 1991 г., учените са я третирали с химикала фенол, за да предотвратят появата на гъбички. Оказва се, че странната ледена мая буквално „изяжда“ фенола. Това означава, че в бъдеще тя може да се използва за пречистване на замърсени с химикали почви и води.

Древният стомах и тайната на здравето

Маята не е единственото откритие под микроскопа. Анализът на микробиома (стомашната флора) на Йоци разкрива специфичен вид чревна бактерия, която днес почти не съществува у съвременния човек в индустриалния свят. Тя обаче все още се открива при изолирани племена в Африка и Южна Америка, както и в запазени екскременти на 3000 години от солена мина в Австрия.

Разликата се дължи на факта, че Йоци и хората от бронзовата ера са консумирали много повече фибри и пълнозърнести храни, отколкото съвременния човек.

„Изследването показва, че леденият човек не е просто биологично замразена капсула на времето, а сложна и жива екосистема“, обобщават авторите. Все пак, външни учени призовават към умерена предпазливост – според тях е необходимо да се докаже дали дрождите наистина са се развивали хиляди години долу в леда, или са се зародили по-скорошно по тялото на мумията след нейното откриване.