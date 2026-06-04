Любопитно

Шокиращо откритие: Изпекоха хляб с квас, извлечен от червата на замръзнала мумия

Изследователи изолираха уникални дрожди, прекарали хилядолетия в ледовете на Алпите с мумията Йоци, и след 3 месеца опити успяха да съживят праисторическата рецепта

4 юни 2026, 10:18
Шокиращо откритие: Изпекоха хляб с квас, извлечен от червата на замръзнала мумия
Източник: Istock

М икроорганизми са се развивали в червата на замръзналата мумия на ледения човек Йоци в продължение на хиляди години. Този изумителен факт откриха микробиолози, които споделиха пред АФП, че дори са успели да използват древната мая, за да изпекат вкусен хляб с квас, съобщава The Telegraph.

Преди повече от 5300 години – още преди да бъдат построени Египетските пирамиди – Йоци е вървял из Алпите на границата между днешна Австрия и Италия, когато е бил пронизан в гърба от стрела. Тялото му остава перфектно консервирано в ледника, докато през 1991 г. двама германски туристи случайно не се натъкват на мумифицираните му останки в италианския регион Южен Тирол.

Оттогава Йоци се съхранява при температура от минус 6 градуса по Целзий – точно както в ледения му гроб. Това позволява на науката да изследва в детайли живота на древните хора. Най-новото изследване, публикувано в научното списание Microbiome, поднася голяма изненада: оказва се, че както праисторическият, така и съвременният микробен живот в замръзналото тяло са останали активни.

„Това, което изобщо не очаквахме да открием, беше мая (дрожди)“, споделя пред АФП водещият автор на изследването Мохамед Сархан от Института за изследвания „Eurac“ в италианския град Болцано.

„Много хубав квас“

Учените са изолирали четири различни вида дрожди, които могат да оцеляват при температури под нулата, в червата и кожата на Йоци, както и в кафявата вода, изтекла при частичното му размразяване по време на изследванията. Тъй като този вид дрожди живеят само при екстремен студ (като в Антарктида), учените вярват, че те са проникнали в тялото му скоро след неговата смърт и са го съпътствали в дългото му пътешествие през хилядолетията.

Микробиолозите решили да извлекат проби и да ги размножат в хладилник.

„Кажеш ли на някого, че имаш мая, веднага те питат: „Може ли да направим хляб от нея?““, смее се Сархан.

Първоначално опитите се провалили, но след три месеца упорит труд екипът успял да получи „много, много хубав хляб с квас“. Запитан дали смятат да използват праисторическата мая и за варене на бира, ученият отговаря с усмивка: „Това е следващото в списъка ни“.

Освен за готвене обаче, откритата мая има и сериозно практическо приложение. Когато мумията е намерена през 1991 г., учените са я третирали с химикала фенол, за да предотвратят появата на гъбички. Оказва се, че странната ледена мая буквално „изяжда“ фенола. Това означава, че в бъдеще тя може да се използва за пречистване на замърсени с химикали почви и води.

Древният стомах и тайната на здравето

Маята не е единственото откритие под микроскопа. Анализът на микробиома (стомашната флора) на Йоци разкрива специфичен вид чревна бактерия, която днес почти не съществува у съвременния човек в индустриалния свят. Тя обаче все още се открива при изолирани племена в Африка и Южна Америка, както и в запазени екскременти на 3000 години от солена мина в Австрия.

Разликата се дължи на факта, че Йоци и хората от бронзовата ера са консумирали много повече фибри и пълнозърнести храни, отколкото съвременния човек.

„Изследването показва, че леденият човек не е просто биологично замразена капсула на времето, а сложна и жива екосистема“, обобщават авторите. Все пак, външни учени призовават към умерена предпазливост – според тях е необходимо да се докаже дали дрождите наистина са се развивали хиляди години долу в леда, или са се зародили по-скорошно по тялото на мумията след нейното откриване.

Източник: The Telegraph    
Йоци леденият човек мумия микроорганизми древна мая квас микробиом научни изследвания праистория биотехнологии
Последвайте ни

По темата

Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Избори в разгара на политическа криза – накъде ще поеме Косово

Избори в разгара на политическа криза – накъде ще поеме Косово

Кой е Стоян Мавродиев? Биография на бившия шеф на ББР

Кой е Стоян Мавродиев? Биография на бившия шеф на ББР

Варненският некропол - най-старото златно съкровище в света, мистерии и факти

Варненският некропол - най-старото златно съкровище в света, мистерии и факти

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
Европейците не искат да се качат в автономна кола, а китайците нямат търпение

Европейците не искат да се качат в автономна кола, а китайците нямат търпение

carmarket.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 2 дни
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 2 дни
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 2 дни
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рак на панкреаса - снимката е илюстративна

Исторически пробив в лечението на рак: Има хапче за един от най-опасните видове

Свят Преди 31 минути

Ново хапче за рак на панкреаса предизвика бурни овации със ставане на крака, продължили близо минута, от страна на онколози на най-голямата конференция за борба с рака в света. Медикаментът блокира мутирал протеин, който стимулира растежа на тумора в над 90% от случаите на рак на панкреаса – мишена, която убягваше на учените в продължение на десетилетия

„Кого обичаш най-много?“: Неудобен въпрос на Джо Байдън към съпругата му взриви мрежата

„Кого обичаш най-много?“: Неудобен въпрос на Джо Байдън към съпругата му взриви мрежата

Любопитно Преди 37 минути

Бившата първа дама Джил Байдън бе прекъсната от изненадващата поява на Джо Байдън по време на представянето на мемоарите ѝ в Ню Йорк. Неловкият им разговор пред Упи Голдбърг и признанията за здравето му предизвикаха вълна от реакции

<p>Русия отново размаха ядрената бухалка: Не ни изпитвайте</p>

Сергей Рябков отправи нови ядрени предупреждения към западните държави

Свят Преди 1 час

Руският заместник външен министър коментира условията за евентуално използване на ядрени оръжия

Тревожна тенденция: Всеки пети младеж лекува депресия и стрес с изкуствен интелект

Тревожна тенденция: Всеки пети младеж лекува депресия и стрес с изкуствен интелект

Любопитно Преди 1 час

Феноменът бележи сериозен скок в сравнение с началото на 2025 г., когато този процент е бил около 13%

Microsoft прави Windows 11 осезаемо по-бърз за всички

Microsoft прави Windows 11 осезаемо по-бърз за всички

Технологии Преди 1 час

Операционната система получава интересна допълнителна актуализация, която позволява на процесора да увеличава своята мощност за кратки моменти и да ускори работата ѝ значително без това да влияе на консумацията на енергия

Протест в Бургас с искане за справедлив процес по делото с инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Протест в Бургас с искане за справедлив процес по делото с инцидента с АТВ в Слънчев бряг

България Преди 1 час

Прокуратурата е повдигнала обвинение за причиняване на смърт при ПТП, извършено с евентуален умисъл

Огнен ад в Испания: Туристи и жители бягат от 20-метрови пламъци

Огнен ад в Испания: Туристи и жители бягат от 20-метрови пламъци

Свят Преди 1 час

Над 300 пожарникари и военни участваха в борбата с огнената стихия

Андрей Янкулов: Изборът за ВСС не трябва да бъде заключен само в Парламента

Андрей Янкулов: Изборът за ВСС не трябва да бъде заключен само в Парламента

България Преди 1 час

Той очерта важността на предварителната оценка на професионалните качества на кандидатите

Заради "Баба Алино": "Възраждане" поиска оставката на кмета на Варна Благомир Коцев

Заради "Баба Алино": "Възраждане" поиска оставката на кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 1 час

Това стана ясно от декларация, прочетена от парламентарната трибуна от депутата Коста Стоянов

Трима загинали и седем ранени при украински удар по "нежилищни сгради" в Крим

Трима загинали и седем ранени при украински удар по "нежилищни сгради" в Крим

Свят Преди 1 час

Няма данни за пострадали хора. Нанесени са щети на фасадата на частна къща

Национален парк „Карсън“

Зловещи подробности: Скелет с куршум в черепа - намериха един от изчезналите учени в САЩ

Свят Преди 1 час

Томас Макнали, бивш детектив от отдел „Убийства“, който разследва изчезването на Касиас по поръчка на семейството ѝ, заяви, че скелетираният труп на Каиас е бил открит подпрян на дърво, а наблизо е имало изоставен пистолет

Жаби превзеха центъра на Бургас, гларуси започнаха „лов“ на площада

Жаби превзеха центъра на Бургас, гларуси започнаха „лов“ на площада

България Преди 1 час

Природният феномен превърна центъра на града в неочаквана атракция

,

Северна Корея откри нов завод за обогатяване на уран за ядрените си оръжия

Свят Преди 1 час

Официалната севернокорейска информационна агенция КЦТА съобщи, че съоръжението използва "по-съвременна технология"

„Интерстелар“ се оказа истина? Физици разбиха кода за пътуване във времето

„Интерстелар“ се оказа истина? Физици разбиха кода за пътуване във времето

Любопитно Преди 1 час

Учените имат за цел да тестват експериментално преноса на информация във времето на квантово ниво, използвайки елементарни частици светлина – фотони

<p>Правосъдният министър на среща с Лаура Кьовеши в Люксембург</p>

Правосъдният министър Николай Найденов на среща с Лаура Кьовеши в Люксембург

Свят Преди 1 час

Акцент в разговорите им ще бъде процедурата за подбор на български делегирани европейски прокурори

Владимир Путин

The Telegraph: Как Украйна нанесе върховно унижение на Путин

Свят Преди 2 часа

В сряда украински дронове взривиха части от петролен терминал близо до Санкт Петербург, точно когато градът се подготвяше да бъде домакин на ежегоден икономически форум, известен като „Давос на Путин“, целящ да привлече чуждестранни инвестиции

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Започнаха снимките на „Летище": Филип Буков и Павел Иванов влизат в света на авиацията

Edna.bg

Анджелина Джоли отвъд клишетата: Историята на жената, която отказа да остане само холивудска звезда

Edna.bg

Националите излетяха за Молдова

Gong.bg

Тодор Янчев ще продължи да води младежите

Gong.bg

Задържаха бившия управител на ББР Стоян Мавродиев в Белград

Nova.bg

Семейна схема за източване на НЗОК в Пловдив: Близо 4000 засегнати пациенти и над 3000 фиктивни направления

Nova.bg