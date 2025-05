Земетресение в Истанбул

И станбул продължава да се тресе след земетресението с магнитуд 6,2 по Рихтер край Силиври, което разлюля Истанбул на 23 април т.г. и причини леки повреди на около 2 000 сгради и рани близо 150 души.

Днес в 11:36 часа нов трус с магнитуд 4 по Рихтер бе регистрирано в района Мармара, към който спада 16-милионният мегаполис Истанбул, съобщиха от сеизмичната обсерватория Кандилли в Истанбул.

4.0 Earthquake felt in Istanbul, Turkey This is 5th earthquake in the past 2 hours stronger than 3.5 https://t.co/GvxhXIjzHi

От Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) съобщиха, че епицентърът на земетресението е бил в селището Мармара ереглиси, окръг Текирдаг, на брега на Мраморно море и е с дълбочина 18 км.

Земетресението се е усетило по-осезаемо в европейската част на Истанбул, която е в посока към епицентъра, особено на високите етажи и по-слабо в азиатската част на мегаполиса, съобщиха турските медии. Усетило се е и в съседните окръзи.

Турският сеизмолог Ахмет Ерджан в коментар пред портала Хаберлер заяви, че днешният трус е бил вторичен трус на основното земетресение от 6,2 на 23 април.

Earthquake in Istanbul, a 3.7 magnitude earthquake occurred in the Marmara Sea, the earthquake was also felt in Istanbul,Video Copyright International Journalist Ajda Ender pic.twitter.com/Q8shsPdVGc