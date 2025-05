Р еакцията на феновете на Ливърпул при втория им гол в мача с Тотнъм за титлата във Висшата лига предизвика трус по скалата на Рихтер, разкриха учени, цитирани от Sky Nеws .

Шпорите вкараха първия гол в неделния мач на „Анфийлд“, но Ливърпул изравни в 24-ата минута и в крайна сметка спечели с 5:1.

Резултатът не само осигурява 20-ата титла на Ливърпул, но и първият гол на Алексис Мак Алистър регистрира 1,74 по скалата на Рихтер - малко под 2,0, необходими за слабо земетресение.

Учени от Университета на Ливърпул бяха на терен по време на мача и съпоставиха регистрираните от тях сеизмични сигнали с моменти на вълнение по време на мача.

Данните показват, че голът на Мохамед Салах е бил вторият по големина сеизмичен сигнал - 1,60 по скалата.

University scientists say Liverpool victory celebrations caused earth tremors not felt on Merseyside since Liz Kendall announced a crackdown on sickness benefit. pic.twitter.com/otT12hu5bW