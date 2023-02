Испания прие закон за менструален отпуск

И спанските законодатели одобриха окончателно закон за предоставяне на платен медицински отпуск на жените, страдащи от силни менструални болки. Така Испания става първата европейска държава, която приема подобно нещо.

#Spanish lawmakers gave final approval to a law granting paid medical leave to women suffering severe #period pain, becoming the first European country to advance such legislation.https://t.co/5Llo9V5zwG — Hindustan Times (@htTweets) February 16, 2023

Законът, приет със 185 гласа "за" и 154 "против", има за цел да премахне табуто върху темата, заяви правителството.

Понастоящем отпуск за менструация се предлага само в малък брой държави по света, сред които Япония, Индонезия и Замбия.

"Това е исторически ден за напредъка на феминизма", заяви министърът на равенството Ирене Монтеро в Туитър преди гласуването.

Законодателството дава право на работничките, които изпитват болки по време на цикъл, да ползват толкова отпуск, колкото им е необходимо, като държавната система за социална сигурност - а не работодателите - поема сметката за болничния отпуск.

Както и при платения отпуск по други здравословни причини, временната неработоспособност трябва да бъде одобрена от лекар.

🩸It's official: Spain has just passed a law allowing those with especially painful periods to take paid "menstrual leave" from work, in a European first.



The bill approved by Parliament on Thursday is part of a broader package on sexual and reproductive rights



In full👇 — Euronews Next (@euronewsnext) February 16, 2023

Продължителността на отпуска, който лекарите ще могат да предоставят на жените, страдащи от болезнена менструация, не е уточнена в закона.

По данни на Испанското дружество по гинекология и акушерство около една трета от жените, които имат менструация, страдат от силни болки.

Мярката предизвика разногласия както сред политиците, така и сред профсъюзите, като UGT, един от най-големите испански профсъюзи, предупреди, че тя може да заклейми жените на работното място и да благоприятства наемането на мъже.

Основната опозиционна консервативна Народна партия (НП) също предупреди, че законът рискува да "заклейми" жените и може да има "негативни последици на пазара на труда" за тях.

Irene Montero, Spain's Minister of Equality, spearheaded feminist laws in Spain. Now the government is in crisis.



Is it a sign of unbridgeable divisions between the progressive Spain Montero envisions and a patriarchal reality that remains entrenched? https://t.co/7MY6TkX7Hg — TIME (@TIME) February 16, 2023

"Отпускът за менструация" е една от ключовите мерки в по-обширното законодателство, което предвижда и по-голям достъп до аборти в държавните болници.

По-малко от 15 % от абортите, извършени в страната, се извършват в такива институции, главно поради възражения по съвест от страна на лекарите.

Новият закон също така позволява на непълнолетните да правят аборти без родителско разрешение на 16 и 17-годишна възраст, с което се отменя изискването, въведено от предишното консервативно правителство през 2015 г.

Испания, която е европейски лидер в областта на правата на жените, декриминализира абортите през 1985 г., а през 2010 г. прие закон, който в повечето случаи позволява на жените свободно да избират аборт през първите 14 седмици от бременността.