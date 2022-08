Жертва и десетки ранени след срутване на сцена в Испания (СНИМКИ/ВИДЕО)

Е дин човек загина, а десетки други бяха ранени рано в събота сутрин, след като силни ветрове засегнаха музикален фестивал близо до испанския курорт Валенсия и причиниха срутване на сцената му, предаде АФП.

Инцидентът е станал малко след 4:00 сутринта местно време на фестивала за танцова музика Medusa Circus of Madness на плажа Кулера, на около 50 километра южно от Валенсия.

„Част от сцената на фестивала се срути след силен порив на вятъра“, съобщи службата за спешна помощ 112 в Twitter.

„Един човек загина, трима са в тежко състояние след сериозни наранявания. Други 14 са получили леки наранявания", съобщиха властите. По-късно броят на ранените нарасна до 40.

Починалият е млад мъж на 20 г., който е бил ударен от части от сцената, която се е срутила. Събитието трябваше да привлече около 320 000 посетители във всички дни на фестивала.

Видеоклипове в социалните медии показват мощна буря, която помита сцената, докато хората се опитват да си спасят палатките.

JUST IN: One person was killed and at least 17 injured when high winds caused part of a stage to collapse at the Medusa music festival near the Spanish city of Valencia early on Saturday, according to regional emergency services #medusafestival pic.twitter.com/TBn0ZJqzl9