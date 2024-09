„Искат пълен контрол": Как Русия принуждава саамите да крият самоличността си

С аамите в Русия са принудени да крият самоличността си и да живеят „извън закона“ от страх от затвор и преследване, предупредиха водещи представители на общността, след като правителството обяви десетки организации на коренното население за терористи и екстремисти.

(Във видеото може да научите повече за: Саамите - коренните жители на Лапландия)

През юли Министерството на правосъдието на Русия включи 55 организации на коренното население в списъка на терористите и екстремистите, което означава, че представителите на групите - и всеки, който участва, сътрудничи или общува с тях - рискува да бъде осъден на години затвор.

Това е последното от дългата поредица законодателни актове, ограничаващи правата на коренното население в Русия, включително въвеждането на „регистър“ на коренното население.

Много от тях се опитват да скрият саамската си самоличност, за да избегнат нападенията на властите, твърдят саамски активисти, а други живеят в изгнание, след като са потърсили убежище в съседните Норвегия и Финландия.

‘They want total control’: how Russia is forcing Sami people to hide their identity#HumanRights https://t.co/n9kZl1Bc9O