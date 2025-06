Зловещо послание от Иран: Ще се случи голяма изненада, която светът ще помни векове наред

И ран отправи смразяваща заплаха във вторник вечерта, заявявайки, че „тази вечер ще се случи голяма изненада, която светът ще помни векове наред“.

Това се случва, след като интензивни израелски въздушни удари бяха насочени към столицата на Иран около 5 часа сутринта в сряда, ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска „безусловна капитулация“.

Иранските власти не признаха атаките. Мълчанието им става все по-често, тъй като израелските въздушни удари нарастват по интензивност, откакто започнаха в петък.

Зловещото съобщение е отправено през иранската държавна телевизия, пише Daily Mail .

Съобщението е публикувано в официалния X акаунт на медията. Публикацията е придружена от снимка на знамето на Иран. Публикацията е споделена в 23:48 ч. на 17 юни 2025 г.

(Във видеото: Защо Израел удари Иран точно сега?)

🚨🇮🇷🇮🇱BREAKING NEWS:



Iran State Television:



"Tonight, a great surprise will occur, one that the world will remember for centuries." pic.twitter.com/k4ayQZFkeg — Update NEWS (@UpdateNews724) June 17, 2025

На този фон редица държави евакуираха своите сънародници от страни в Близкия изток.

Рано тази сутрин с полети на самолети на гръцките военновъздушни сили от Египет в родината си са се завърнали 105 гръцки граждани и членове на семействата им, които след началото на въздушните удари между Израел и Иран са били блокирани в Тел Авив, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

В съобщение на Министерството на външните работи на Гърция се казва, че операцията е била осъществена в координация с посолствата на страната в Тел Авив и Кайро и с генералното консулство в Йерусалим. Полетите на военните транспортни самолети C-130 и C-27 са били извършени от египетския курорт Шарм ел Шейх.

На полетите, освен гърци, е имало и граждани на Албания, Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Грузия, Швейцария, САЩ, Италия, Кипър, Литва, Унгария, Португалия, Румъния и Швеция.

Евакуираните са пътували от Израел до Египет по суша. Общо гръцките ВВС са извършили три евакуационни полета, се уточнява в репортаж на телевизия Скай.

Greece has repatriated 105 people from Israel via Egypt as Iran-Israel tensions escalate, says the foreign ministry. Citizens from 17 countries, including the US and EU nations, were on board. #IranIsraelConflict #Greece #Repatriation #Geopolitics #BreakingNews pic.twitter.com/t0qf9Gk2Ij — Prakhar Bajpai (@prakharbajpaii) June 18, 2025

Четиридесет румънски граждани са получили помощ за асистирано репатриране от Израел до България през Египет, като 38 от тях се завърнаха в Румъния в сряда сутрин, а останалите двама продължиха пътуването си към друга дестинация, информира румънското Министерство на външните работи, цитирано от Аджерпрес.

Румънското МВнР уточнява, че те са получили подкрепа от румънското представителство в Рамала и от румънското посолство в Тел Авив, за да бъде намерено място за настаняване на територията на Държавата Израел, докато бъдат качени на автобус за Арабска република Египет.

Румънското министерство също така съобщава, че щом те пристигнали на граничния пункт между Израел и Египет, лицата били поети от консул от румънското посолство в Кайро, който им оказал нужната помощ да се качат на специален полет, организиран от българските власти.

След пристигането си в София, румънските граждани били превозени с автобус до Букурещ след нужните стъпки, предприети от румънското посолство в София.

МВнР на Румъния посочва, че представителите на румънските посолства в Тел Авив и в Кайро са в постоянен контакт с посолствата на България в Израел и Египет за координация и подкрепа в реално време с цел осигуряване на консулска помощ и защита.

When asked about the progress of the Chinese government's organization of the safe evacuation of Chinese nationals in #Iran and #Israel, Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun said that as of Wednesday, under the coordination of China's Ministry of Foreign Affairs and… pic.twitter.com/vcAIYd8iPE — Global Times (@globaltimesnews) June 18, 2025

Китай също обяви днес, че вече е евакуирал близо 800 свои граждани от Иран.

Общо "791 китайски граждани вече са прехвърлени от Иран в безопасни райони, а повече от 1000 души са евакуирани", заяви на редовен брифинг Гуо Цзякун, говорител на китайското външно министерство. Той добави, че китайските граждани са били евакуирани безопасно и от Израел.

"Китай изразява своята благодарност към засегнатите страни за тяхната всеобхватна подкрепа и помощ", добави Гуо.

🛩️ Осум македонски државјани од🇮🇱 Израел се враќаат дома 🇲🇰, останатите 20 одлучиле да чекаат редовен 🛫 авионски превоз pic.twitter.com/mK0Tfo6QMs — TV21 (@TV21HD) June 17, 2025

Първата група граждани на Северна Македония, поискали евакуация от територията на Израел, е пристигнала благополучно на летището в Скопие снощи, информират от Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония.

В групата са били четири деца и четирима възрастни, които, като част от по-голяма група с организиран транспорт, са напуснали територията на Израел към Египет, откъдето са били транспортирани до Скопие с правителствения самолет на Северна Македония.

До понеделник общо 28 граждани на Северна Македония са поискали подкрепа от държавата, за да напуснат Израел, а чрез дипломатическото и консулското си представителство в Тел Авив Министерството на външните работи и външната търговия поддържа непрекъсната комуникация с останалите граждани на Северна Македония, които се намират на територията на Израел, се казва в съобщението.

Тази нощ Израел обстреля отново Иран. за шеста поредна вечер, часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп втвърди тона си, като призова за "безусловна капитулация" от страна на Техеран, подхранвайки опасенията за продължителен конфликт, отбелязва АФП.

От 13 юни израелската армия нанася безпрецедентни удари по Иран, като твърди, че иска да попречи на Техеран да се сдобие с атомна бомба. В отговор Иран обеща да бомбардира Израел безмилостно, докато атаките не приключат, обобщава АФП.

Не пропускайте още от Vesti.bg:

Най-високо ниво на тревога в Бали, отмениха полети

Американската бомба, която може да промени конфликта в Близкия изток