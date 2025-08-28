Любопитно

Многото имена на Меган: Как се казва херцогинята на Съсекс

От детството си до двата си брака Меган Маркъл е използвала различни имена, така че какво е официалното ѝ име и какво пише в паспорта ѝ?

28 август 2025, 10:16
Меган Маркъл   
Източник: GettyImages

От дните си в „Костюмари“ до брака си с член на кралското семейство, тя отдавна е известна като Меган Маркъл. Но по-рано тази година Меган настоя, че сега използва фамилията „Съсекс“ - и го прави от сватбата си с принц Хари през 2018 г., пише английското издание Daily Mail.

Тя направи коментарите по време на епизод от първия сезон на шоуто си в Netflix „С любов, Меган“, в което участваше знаменитата гост-звезда Минди Калинг. „Толкова е смешно, че продължаваш да казваш „Меган Маркъл“, нали знаеш, че сега съм Съсекс“, каза тя на актрисата.

Забележката ѝ предизвика фурор в социалните мрежи по това време, тъй като се смята, че Меган е посетила английското графство само веднъж и няма официално фамилно име като член на кралското семейство, което накара

феновете на кралското семейство по-късно да настояват, че името ѝ всъщност е Маунтбатън-Уиндзор.

Сега, в скорошно интервю с журналистката на Bloomberg Емили Чанг, за да промотира втория сезон на нейното шоу в Netflix, Меган беше попитана какво е истинското ѝ, законно име. В отговор на въпроса дали Съсекс е „фамилия“, майката на две деца призна, че „не е“, но каза, че тя, съпругът ѝ принц Хари и децата Арчи (6 г.) и Лилибет (4 г.), използват името Съсекс „приблизително или свободно“ като фамилно име.

След това тя уточни, че официалното ѝ законно име е Меган, херцогиня на Съсекс, казвайки: „Моето законно име е Меган, херцогиня на Съсекс, но Съсекс за нас служи като нашето фамилно име и това е името, което споделяме с децата си. Откакто съм омъжена, така ме наричат“.

От детството си до двата си брака Меган е използвала различни имена, така че какво е официалното ѝ име и какво пише в паспорта ѝ?

  • Рейчъл Меган Маркъл

Родена като Рейчъл Меган Маркъл в болница „Уест Парк“ в Лос Анджелис, Калифорния, на 4 август 1981 г., 44-годишната актриса използва средното си име от детството си. Между 2011 и 2018 г. актрисата се появява в края на надписите на съдебната драма „Костюмари“ като Меган Маркъл.

По съвпадение, тя споделя истинското си първо име с героинята, която играе в сериала – силно амбициозната адвокатка Рейчъл Зейн. Тя взема фамилията си от баща си Томас Маркъл и я споделя с полубратята си Саманта Маркъл и Томас Маркъл-младши.

  • Да станеш г-жа Енгълсън

Меган се отказва от фамилията Маркъл, когато се омъжва за филмовия продуцент Тревър Енгълсън през 2011 г. и приема неговата фамилия. Смята се, че двойката се е запознала, когато Меган за първи път е навлязла във филмовата индустрия, като Тревър е бил ментор на актрисата, осигурявайки ѝ епизодична роля във филма на Робърт Патинсън „Помни ме“ през 2010 г. Те са се срещали седем години, преди да се оженят.

Бракът им е продължил само две години, преди двойката да се раздели, позовавайки се на „непреодолими различия“, и да се разведе през август 2013 г. Източник твърди, че раздялата може да е свързана с новата роля на Меган в „Костюмари“, заради която тя се е преместила в Торонто, докато Тревър е живеел в Лос Анджелис.

Тя се е върнала към фамилното си име Маркъл, което може да се види в надписите на дългогодишната съдебна драма.

Принц Хари и Меган Маркъл на сватбата им през 2018 г.
Източник: GettyImages
  • Ново кралско име

Когато Меган се омъжи за принц Хари през май 2018 г., наблюдателите на кралското семейство може би са забелязали, че и булката, и младоженецът са използвали предпочитаните си имена – Меган и Хари – вместо собствените си имена, Рейчъл и Хенри.

Но официалното име на херцогинята е било оповестено публично след раждането на първото дете на Съсексови, принц Арчи. В акта му за раждане официалното име на младата майка е посочено като Рейчъл Меган, херцогиня на Съсекс.

  • Фамилия

Сега Меган се нарича Меган Съсекс. Обяснявайки на Минди Калинг защо, тя каза: „Имаш деца и си казваш: „Не, споделям името си с децата си“. Не знаех колко значимо ще бъде за мен, но просто означава толкова много да кажеш: „Това е НАШЕТО фамилно име. Нашето малко фамилно име“. Въпреки че в акта за раждане на Арчи е посочено, че фамилията му е Маунтбатън-Уиндзор, децата ѝ също използват фамилията Съсекс.

  • Име ли е титлата

Според Бъкингамския дворец официалното фамилно име на кралското семейство е Маунтбатън-Уиндзор и е записано като такова в актовете за раждане както на принц Арчи, така и на принцеса Лилибет.

Членовете на кралското семейство, които имат право на титлата Негово/Нейно Кралско Височество принц или принцеса, всъщност не е необходимо да използват фамилно име всеки ден, но Хари и Меган загубиха тези титли, когато се оттеглиха като старши членове на Фирмата.

Употребата на името с тире Маунтбатън-Уиндзор датира от 1960 г., когато кралица Елизабет и херцогът на Единбург решават, че искат техните собствени преки потомци да бъдат разграничени от останалата част от кралското семейство, без да променят името на Кралския дом (който е Уиндзор от 1917 г., след като Джордж V англизира името от Сакс-Кобург-Гота в резултат на антигермански обществени настроения).

И така, в Тайния съвет е обявено, че потомците на кралицата ще добавят „Маунтбатън“ с тире, за да отразят фамилното име на принц Филип, което самият той приема през 1947 г., когато става натурализиран британец.

  • „Съкратено фамилно име“

Въпреки че официалното фамилно име е Маунтбатън-Уиндзор, не е необичайно членовете на кралското семейство (и на благородническата звание като цяло) да използват херцогството или титлата си като „съкратено фамилно име“.

Докато е бил в училище и в армията, принц Хари е бил известен като Хари Уелс, тъй като баща му крал Чарлз, тогава беше принц на Уелс. И принц Уилям също е използвал прякора Уелс, който трите му деца сега използват като фамилно име. Междувременно, преди да се оженят, принцесите Беатрис и Юджини са използвали фамилията Йорк, на името на баща си, принц Андрю, херцог на Йорк.

Меган Маркъл и принц Хари представят принц Арчи в замъка Уиндзор
Източник: GettyImages
  • И така... какво пише в паспорта на Меган?

Смята се, че Меган Маркъл няма британски паспорт, защото никога не е станала британска гражданка. Въпреки че е започнала задължителното тригодишно пребиваване и е започнала да учи за изпита за гражданство, тъй като се е върнала в САЩ, преди да завърши процеса, се разбира, че тя притежава само американски паспорт.

Ако беше взела британски паспорт, щеше да има право да използва името Меган, херцогиня на Съсекс в документа. Това, което остава неизвестно, е как законно се нарича Меган в САЩ и какво име използва в паспорта си. САЩ не признават благороднически титли и не ги включват в паспортите, следователно няма шанс в документа да пише Меган, херцогиня на Съсекс.

В САЩ, ако някой промени името си след брак, се изисква брачно свидетелство като доказателство за новата му фамилия. В удостоверението на двойката обаче Хари е посочен като Негово Кралско Височество принц Хенри от Уелс и няма споменаване на името Съсекс.

По време на неотдавнашното си интервю, когато журналистката Емили Чанг попита дали „Маркъл“ вече е в паспорта ѝ, Меган отговори: „Ами, когато се омъжих, промених името си. Но е сложно за разбиране от хората, защото фамилното име не е типично в тази конструкция. Звучи толкова глупаво да се каже, защото отидох там и съм американка, а после се връщаш и като американка си казваш: „Толкова съм объркана“. Но това е херцогство“, обяснява тя.

На въпроса какво е научила за себе си, откакто „се е превърнала в Съсекс“, Меган настоя, че е останала вярна на себе си през цялото време. Тя каза: „Това, което научих за себе си, е, че независимо как се казвам или как ме наричат хората, аз съм си все същият човек. Това всъщност не промени коя съм и може би това е най-големият отличителен фактор“.

Източник: Daily Mail    
Меган Маркъл имена паспорт фамилия семейство принц Хари Кралско семейство
