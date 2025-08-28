Японски град иска да ограничи смартфоните до 2 часа дневно

Г рад в Япония иска да ограничи използването на смартфони от жителите си до два часа на ден, което предизвика оживен дебат за ролята на устройствата в живота ни, съобщи ВВС.

Първата по рода си идея в Япония в момента се обсъжда от местния парламент, след като по-рано тази седмица беше внесена от общинската управа на Тойоаке, префектура Аичи.

Кметът на град Тойоаке Масафуми Коки заяви, че ограничението – което ще важи само извън работно и учебно време – няма да се прилага строго, а по-скоро цели да „насърчи“ всички 69 000 жители да използват смартфоните си по-осъзнато.

Japanese town proposes two-hour daily limit on smartphones https://t.co/za3bcGIVNv — BBC News (World) (@BBCWorld) August 28, 2025

Не са предвидени наказания за нарушаване на правилото, което ще влезе в сила през октомври, ако бъде одобрено от законодателите.

„Двучасовото ограничение е само препоръка за насърчаване на гражданите“, заяви Коки в изявление.

„Това не означава, че градът ще ограничава правата на жителите си или ще налага задължения“, подчерта той.

„По-скоро се надявам, че това ще бъде повод всяко семейство да помисли и обсъди колко време прекарва на смартфоните, както и в кои части от деня се използват устройствата.“

Според него използването на смартфони в ситуации извън свободното време – например гледане на видеа по време на готвене или тренировка, онлайн обучение или подготовка за турнир по електронни спортове – няма да влиза в рамките на двата часа.

Коки призна, че смартфоните са „полезни и незаменими в ежедневието“, но посочи, че някои ученици пропускат училище, защото отказват да излязат от дома си без телефона.

Japanese town wants to limit smartphone use to two hours a day https://t.co/xKoCCwJUtq pic.twitter.com/w1FOKpDoP9 — The Independent (@Independent) August 28, 2025

Възрастните също жертват съня си или времето със семействата, за да използват телефоните и таблетите си, добави той.

По време на периода за обществено обсъждане над 120 жители са се свързали с местната управа по телефон или имейл, съобщи японският новинарски канал Mainichi. Според данните 80% от тях не одобряват предложението, макар че някои изразяват подкрепа.

Проектът предвижда учениците от началното училище да спират използването на устройства до 21:00 ч., а по-големите ученици и възрастните – до 22:00 ч.

Мнозина изразиха недоволството си в социалните мрежи.

„Дори не можете да прочетете книга или да гледате филм за два часа“, написа един потребител, цитиран от Japan Times.