Стачка на държавните служители в Гърция, ще бъдат ли засегнати туристическите райони

Д ържавните служители в Гърция стачкуват. Не се очаква протестите да засегнат туристическите райони.

Демонстрациите се провеждат в деня, когато в парламента влиза за обсъждане и гласуване проектозакон за дисциплинарно трудово право. Според синдикатите, които са организатори на стачката, проектозаконът цели да се криминализира социалната и политическа дейност на държавните служители.

Всички опозиционни партии застанаха категорично против новия закон и приканват правителството да го оттегли.

Протестни демонстрации са организирани в много градове на страната, включително и по островите. В протеста участват служителите в държавните болници, работещите в общините, както и всички държавни служители. Затворени остават всички държавни и общински служби.

Отмени се участието на авидиспечерите в стачката след решение на съда, че техните протести са незаконни. Всички полети от гръцките летища се извършват по разписание, предаде БНР.

Моряците стачкуват символично, като поставиха по пристанищата плакати, че подкрепят стачката, но няма промяна в движението на фериботите.

Препоръчително е туристите да избягват центровете на градовете по време на протестните демонстрации.