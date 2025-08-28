Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

П оредна нелепа ситуация на летище „Васил Левски - София”. Онкоболна жена не беше допусната до полет, тъй като според наземните оператори багажът ѝ надвишавал разрешените размери. Когато поискала да заплати допълнително, на жената вече било отказано да се качи на самолета. Спорът със служителите на летището явно бил толкова сериозен, че се наложило изпращането на екип на Спешна помощ на летището. Вместо да се качи на самолета до Италия, където да се подложи на поредната имунотерапия, жената била прегледана от спешните медици заради влошеното си състояние.

Ето какво разказа за случилото се племенницата на потърпевшата:

„Пътувала е доста години с компанията и този куфар и никога не е имала проблем. Багажът се оказал по-голям с 1 см. Помолила да си плати глобата и да се качи на самолета. Дошли и гранични полицаи, но в никакъв случай не е имало скандал. Стояла е до гейта, надявайки се, че като минат всички пътници, ще я пуснат да си плати и да се качи. Много хора са помолили тя да бъде пусната. На една пътничка ѝ било казано: „Искате ли да се наредите до нея?”. Накрая са поискали документите на леля ми. Тя подава лична и дебитна карта, заедно с бордната. Взимат ги, а после ги връщат и ѝ съобщават, че е анулирана. Гейтът не е бил затворен. Обяснила е, че всяка сряда трябва да бъде във въпросната болница заради лечение, но те отново не са се съгласили”, обясни Петя в ефира на NOVA .

От аеропорта изпратиха до NOVA позиция по случая. В нея твърдят, че са направили всичко възможно да обяснят на жената, че или трябва да заплати допълнително за по-големия багаж, или да тръгне без него. Оттам твърдят още, че тя е отказала и затова не е качена на полета. Уточняват, че е имало вербална агресия от нейна страна. Намесила се и „Гранична полиция”.