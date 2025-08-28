България

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

По думите ѝ тя пожелала да доплати, за да бъде допусната

28 август 2025, 09:09
Министър Гроздан Караджов предлага: Джетове да не се дават на лица под 18 г.

Министър Гроздан Караджов предлага: Джетове да не се дават на лица под 18 г.
Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура
Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ
След екстрадицията: Очаква се Никола Николов-Паскал да даде обяснения в КПКОНПИ

След екстрадицията: Очаква се Никола Николов-Паскал да даде обяснения в КПКОНПИ
Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда
Слънце и високи температури преди ново захлаждане

Слънце и високи температури преди ново захлаждане
Жени се биха в столичен мол

Жени се биха в столичен мол
Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

П оредна нелепа ситуация на летище „Васил Левски - София”. Онкоболна жена не беше допусната до полет, тъй като според наземните оператори багажът ѝ надвишавал разрешените размери. Когато поискала да заплати допълнително, на жената вече било отказано да се качи на самолета. Спорът със служителите на летището явно бил толкова сериозен, че се наложило изпращането на екип на Спешна помощ на летището. Вместо да се качи на самолета до Италия, където да се подложи на поредната имунотерапия, жената била прегледана от спешните медици заради влошеното си състояние. 

Ето какво разказа за случилото се племенницата на потърпевшата:

„Пътувала е доста години с компанията и този куфар и никога не е имала проблем. Багажът се оказал по-голям с 1 см. Помолила да си плати глобата и да се качи на самолета. Дошли и гранични полицаи, но в никакъв случай не е имало скандал. Стояла е до гейта, надявайки се, че като минат всички пътници, ще я пуснат да си плати и да се качи. Много хора са помолили тя да бъде пусната. На една пътничка ѝ било казано: „Искате ли да се наредите до нея?”. Накрая са поискали документите на леля ми. Тя подава лична и дебитна карта, заедно с бордната. Взимат ги, а после ги връщат и ѝ съобщават, че е анулирана. Гейтът не е бил затворен. Обяснила е, че всяка сряда трябва да бъде във въпросната болница заради лечение, но те отново не са се съгласили”, обясни Петя в ефира на NOVA.

От аеропорта изпратиха до NOVA  позиция по случая. В нея твърдят, че са направили всичко възможно да обяснят на жената, че или трябва да заплати допълнително за по-големия багаж, или да тръгне без него. Оттам твърдят още, че тя е отказала и затова не е качена на полета.  Уточняват, че е имало вербална агресия от нейна страна. Намесила се и „Гранична полиция”.

Източник: NOVA    
Летище София Онкоболна Отказ за качване на самолет Наднормен багаж Спешна помощ Гранична полиция Анулирана бордна карта Имунотерапия Пътници
Последвайте ни

По темата

Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Убити деца и запалена детска градина при нова атака на Русия срещу Украйна

Убити деца и запалена детска градина при нова атака на Русия срещу Украйна

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

Скок на заплати за преподаватели и по-високи стипендии за студенти от 2026 г.

Скок на заплати за преподаватели и по-високи стипендии за студенти от 2026 г.

pariteni.bg
Volvo XC70 се завръща като plug-in хибрид с 1200 км. пробег без зареждания

Volvo XC70 се завръща като plug-in хибрид с 1200 км. пробег без зареждания

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Омбудсманът и НОИ започват кампания „Пенсиите в евро“

Омбудсманът и НОИ започват кампания „Пенсиите в евро“

Пари Преди 6 минути

Тя ще е насочена към възрастните хора

Майката на стрелеца от Минеаполис е работила в училището, където той уби две деца

Майката на стрелеца от Минеаполис е работила в училището, където той уби две деца

Свят Преди 12 минути

Мотивите на 23-годишния Робин Уестман остават неясни, но полицията идентифицира майка му като Мери Грейс Уестман

.

САЩ забраняват на китайци достъп до облачните системи на Пентагона

Свят Преди 28 минути

От институцията обявиха, че доверието към „Майкрософт“ е било нарушено

<p>Аржентинският президент Милей беше замерян с камъни от протестиращи</p>

Протестиращи замеряха колата на аржентинския президент Хавиер Милей с камъни

Свят Преди 33 минути

Тълпата скандираше антиправителствени лозунги като „Махай се, Милей“

Русия набира жени от страни с ниски доходи, за да произвеждат дронове

Русия набира жени от страни с ниски доходи, за да произвеждат дронове

Свят Преди 37 минути

В ЮАР за наемането на персонал са използвани структурите на групата БРИКС

Зеленски изпраща делегация в САЩ за преговори за гаранции за сигурност

Зеленски изпраща делегация в САЩ за преговори за гаранции за сигурност

Свят Преди 50 минути

Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак и бившият министър на отбраната Рустем Умеров ще се срещнат с американски представители в Ню Йорк

<p>Важно назначение: Нов посланик на Украйна в САЩ&nbsp;</p>

Олга Стефанишина е новият посланик на Украйна в САЩ

Свят Преди 52 минути

Украинският президент подчерта, че дългосрочната сигурност на Украйна до голяма степен зависи от отношенията ѝ със САЩ

<p>Как да разберете, че&nbsp;някой&nbsp;е сериозен към вас?</p>

Тайните признаци, че някой е сериозен към вас

Свят Преди 52 минути

Това се усеща в усилието, в постоянството, в начина, по който ви карат да се чувствате спокойни и сигурни, без да има нужда от големи речи

Путин, Ким Чен-ун и още над 20 световни лидери ще присъстват на военния парад в Пекин

Путин, Ким Чен-ун и още над 20 световни лидери ще присъстват на военния парад в Пекин

Свят Преди 1 час

На събитието ще бъде представена най-съвременна военна техника като изтребители, системи за противоракетна отбрана и хиперзвукови оръжия

ФБР разследва стрелбата в Минеаполис като вътрешен тероризъм

ФБР разследва стрелбата в Минеаполис като вътрешен тероризъм

Свят Преди 1 час

Две деца на 8 и 10 години бяха убити, а 17 други души бяха ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис

Жертви и ранени при мащабна руска атака срещу Украйна

Жертви и ранени при мащабна руска атака срещу Украйна

Свят Преди 2 часа

Дрон е паднал в двора на 9-етажен жилищен блок в Киев

Стачка на държавните служители в Гърция, ще бъдат ли засегнати туристическите райони

Стачка на държавните служители в Гърция, ще бъдат ли засегнати туристическите райони

Свят Преди 2 часа

Участието на авидиспечерите беше отменено след решение на съда, че техните протести са незаконни

Израел e ликвидирал шестима членове на „Хамас“ при удара по болницата в Газа

Израел e ликвидирал шестима членове на „Хамас“ при удара по болницата в Газа

Свят Преди 2 часа

При атаката загинаха най-малко 20 души, включително журналисти

Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

България Преди 3 часа

Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години

Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"

Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"

Любопитно Преди 3 часа

В новия сезон Меган отново споделя свои рецепти, трикове, истории от връзката си с принц Хари, както и лични откровения.

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Свят Преди 3 часа

Срещата ще се проведе в двореца Белвю в Берлин

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Бебе номер 4 е напът: Енрике Иглесиас и Анна Курникова в очакване (СНИМКИ)

Edna.bg

Какво се случва с тялото ти, ако започваш деня с 1 яйце

Edna.bg

Тежки подигравки с Ман Юнайтед след отпадането от Гримзби в Карабао къп

Gong.bg

Илиян Стефанов: Имах много варианти, но Славия е най-правилното място за мен

Gong.bg

Гроздан Караджов: Ще внеса поправки за десетократно увеличение на глобите за авиокомпании и наземни оператори

Nova.bg

Почина едно от момичетата, скочило от влак край Клисура

Nova.bg