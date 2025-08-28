Свят

Русия набира жени от страни с ниски доходи, за да произвеждат дронове

В ЮАР за наемането на персонал са използвани структурите на групата БРИКС

28 август 2025, 09:35
Русия набира жени от страни с ниски доходи, за да произвеждат дронове
Р усия разширява набирането на персонал за производството си на дронове в африкански, азиатски и латиноамерикански страни, като използва специалната икономическа зона "Алабуга" в руската република Татарстан, предаде Укринформ, като се позова на украинската служба за външно разузнаване.

Според украинското разузнаване млади жени от бедни държави са получили предложения за високи заплати и перспективи за развитие на професионална кариера, но не са били информирани, че работата им включва производство на дронове, използвани за удари срещу Украйна.

През 2024 г. представители от 44 страни, сред които Мозамбик, Колумбия, Мали и Шри Ланка, участваха в програмата "Старт" за производство на дронове. Тази година тя е разпространена в 77 държави.

В ЮАР за наемането на персонал са използвани структурите на групата БРИКС, отбелязва Укринформ. Министерството по въпросите на жените, младежта и хората с увреждания на страната призова младите хора "да бъдат бдителни", а властите започнаха разследване на дейностите на руски компании.

Русия страда от недостиг на работна ръка заради мобилизацията, демографския спад и ограниченията на трудовата миграция от Централна Азия, отбелязва Укринформ.  

В специалната икономическа зона "Алабуга" се изграждат жилища за 41 000 души, което показва мащабните планове за производство на дронове.

През 2024 г. бяха регистрирани случаи, при които жени от африкански страни бяха примамени с обещания за платени стажове в хотелиерския бизнес, но след пристигането си те бяха принудени да произвеждат дронове за по-ниски заплати и при нечовешки условия. Тази година Интерпол започна разследване в Ботсвана заради "Алабуга" по подозрение в трафик на хора. В Аржентина бе заведено дело срещу двама бивши участници в риалити шоу, заснели реклами за програмата, посочва Укринформ.

