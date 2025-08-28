Свят

Путин, Ким Чен-ун и още над 20 световни лидери ще присъстват на военния парад в Пекин

На събитието ще бъде представена най-съвременна военна техника като изтребители, системи за противоракетна отбрана и хиперзвукови оръжия

28 август 2025, 08:30
Путин, Ким Чен-ун и още над 20 световни лидери ще присъстват на военния парад в Пекин
Източник: iStock photos/Getty images

Ч уждестранни лидери, включително руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун, ще присъстват на големия военен парад в Пекин, отбелязващ официалната капитулация на Япония по време на Втората световна война, предаде Ройтерс, позовавайки се на китайското Външно министерство.

Русия и Китай проведоха първи съвместен патрул с подводници в Азиатско-тихоокеанския регион

На събитието ще присъстват 26 чуждестранни държавни и правителствени ръководители, заяви заместник-министърът на външните работи Хон Лей по време на пресконференция.

Ще присъстват и президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентът на Иран Масуд Пезешкиан, президентът на Индонезия Прабово Субианто и председателят на Народното събрание на Южна Корея У Уон-шик.

Тръмп тласка ключов партньор в областта на отбраната в орбитата на Русия и Китай

Китайския парад за Деня на победата на 3 септември се очаква да бъде демонстрация на нарастващата военна мощ на Китай и демонстрация на дипломатическа солидарност между Китай, Русия и Глобалния юг, отбелязва Ройтерс.

В този ден президентът Си Цзинпин ще наблюдава преминаването на десетки хиляди войници по площад „Тянанмън“ заедно с чуждестранните сановници и висши китайски функционери.

Русия разполага стелт изтребители близо до Китай

На парада, който се очаква да бъде един от най-големите в Китай от години, ще бъде представена най-съвременна военна техника като изтребители, системи за противоракетна отбрана и хиперзвукови оръжия.

Източник: БТА/Виктор Турмаков    
Последвайте ни
Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Volvo XC70 се завръща като plug-in хибрид с 1200 км. пробег без зареждания

Volvo XC70 се завръща като plug-in хибрид с 1200 км. пробег без зареждания

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ФБР разследва стрелбата в Минеаполис като вътрешен тероризъм

ФБР разследва стрелбата в Минеаполис като вътрешен тероризъм

Свят Преди 49 минути

Две деца на 8 и 10 години бяха убити, а 17 други души бяха ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис

Жертви и ранени при мащабна руска атака срещу Украйна

Жертви и ранени при мащабна руска атака срещу Украйна

Свят Преди 1 час

Дрон е паднал в двора на 9-етажен жилищен блок в Киев

Стачка на държавните служители в Гърция, ще бъдат ли засегнати туристическите райони

Стачка на държавните служители в Гърция, ще бъдат ли засегнати туристическите райони

Свят Преди 1 час

Участието на авидиспечерите беше отменено след решение на съда, че техните протести са незаконни

Израел e ликвидирал шестима членове на „Хамас“ при удара по болницата в Газа

Израел e ликвидирал шестима членове на „Хамас“ при удара по болницата в Газа

Свят Преди 2 часа

При атаката загинаха най-малко 20 души, включително журналисти

Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

България Преди 2 часа

Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години

Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"

Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"

Любопитно Преди 2 часа

В новия сезон Меган отново споделя свои рецепти, трикове, истории от връзката си с принц Хари, както и лични откровения.

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Свят Преди 2 часа

Срещата ще се проведе в двореца Белвю в Берлин

<p>Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземни?</p>

Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземен живот?

Любопитно Преди 2 часа

Изучаването на нашите собствени екстремни местообитания помага да разберем къде са истинските граници на живота

д

Как да различим истинското сирене от имитацията

Любопитно Преди 2 часа

Хиляди тонове фалшиво сирене на трапезата ни: Здравните рискове

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Технологии Преди 3 часа

Напоследък виртуалните AI приятелки са любима негова тема

Вечерта на откровенията завърши с отстранена дама в „Диви и красиви“

Вечерта на откровенията завърши с отстранена дама в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 10 часа

Атмосферата между участниците в любовното риалити коренно се променя

Жени се биха в столичен мол

Жени се биха в столичен мол

България Преди 10 часа

Всичко това се случва пред очите на посетителите

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Свят Преди 11 часа

Турция ще предоставя системите си от отбранителната промишленост на своите приятели

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

България Преди 12 часа

Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Свят Преди 12 часа

Мелони вече е предложила гаранция за сигурност

Пожар в блок в София, евакуираха хората

Пожар в блок в София, евакуираха хората

България Преди 13 часа

На място са се отзовали четири автомобила на пожарната

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Бебе номер 4 е на път: Енрике Иглесиас и Анна Курникова в очакване (СНИМКИ)

Edna.bg

Какво се случва с тялото ти, ако започваш деня с 1 яйце

Edna.bg

ЦСКА 1948 привлича национал на Беларус

Gong.bg

Ръсел Мартин се извини на феновете на Рейнджърс след унижението от Брюж

Gong.bg

Гроздан Караджов: Ще внеса поправки за десетократно увеличение на глобите за авиокомпании и наземни оператори

Nova.bg

Почина едно от момичетата, скочило от влак край Клисура

Nova.bg