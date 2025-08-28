Доклад: Международни компании може да финансират заплатите на 1 милион руски войници

Ф едералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ заяви, че разследва кървавото нападение в училище в Минеаполис, Минесота, като възможен акт на вътрешен тероризъм, предаде ДПА.

Две деца на 8 и 10 години бяха убити, а 17 други души бяха ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис, заяви директорът на ФБР Каш Пател в изявление в социалната мрежа „Екс“. Сред ранените има 14 деца и 3 възрастни.

The FBI is investigating a shooting that killed two children and injured 17 others at a Catholic school in Minneapolis as an act of domestic terrorism and hate crime targeting Catholics. They also identified the suspected shooter, who died at the scene from a self-inflicted… pic.twitter.com/RmyodK3ODE — ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 27, 2025

„ФБР разследва тази стрелба като акт на вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католици“, добави Пател.

Стрелбата е станала рано сутринта по време на църковна служба.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара заяви, че очаква всички ранени да оцелеят. Възрастните са били присъствали на литургията като енориаши.

Полицията съобщи, че стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна рана.

Според министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум, заподозреният е 23-годишен, който се е идентифицирал като транссексуален. Ноум описа случая като „ужасяваща стрелба“, допълвайки, че нейната агенция е във връзка с „междуведомствени партньори“.