ФБР разследва стрелбата в Минеаполис като вътрешен тероризъм

Две деца на 8 и 10 години бяха убити, а 17 други души бяха ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис

28 август 2025, 08:26
Ф едералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ заяви, че разследва кървавото нападение в училище в Минеаполис, Минесота, като възможен акт на вътрешен тероризъм, предаде ДПА.

Две деца на 8 и 10 години бяха убити, а 17 други души бяха ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис, заяви директорът на ФБР Каш Пател в изявление в социалната мрежа „Екс“. Сред ранените има 14 деца и 3 възрастни.

„ФБР разследва тази стрелба като акт на вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католици“, добави Пател.

Стрелбата е станала рано сутринта по време на църковна служба.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара заяви, че очаква всички ранени да оцелеят. Възрастните са били присъствали на литургията като енориаши.

Полицията съобщи, че стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна рана.

Според министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум, заподозреният е 23-годишен, който се е идентифицирал като транссексуален. Ноум описа случая като „ужасяваща стрелба“, допълвайки, че нейната агенция е във връзка с „междуведомствени партньори“.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
