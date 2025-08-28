България

След екстрадицията: Очаква се Никола Николов-Паскал да даде обяснения в КПКОНПИ

Той беше обвинен през миналата година задочно като участник в престъпна група за контрабанда и корупция

28 август 2025, 07:57
Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ
Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда
Слънце и високи температури преди ново захлаждане

Слънце и високи температури преди ново захлаждане
Жени се биха в столичен мол

Жени се биха в столичен мол
Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София
Рядка бронзова лампа откриха в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Рядка бронзова лампа откриха в Хераклея Синтика (ВИДЕО)
Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България (ВИДЕО)

Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България (ВИДЕО)
Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности

Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности

С лед екстрадицията на Никола Николов-Паскал у нас, се очаква той да даде обяснения в Антикорупционната комисия по делото за контрабанда и корупция, по което е обвинен. Той е задържан за срок до 72 часа.

Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България (ВИДЕО)

Засега информация от Софийската градска прокуратура по случая няма. Не е ясно дали и от държавното обвинение ще поискат постоянния му арест от съда, информира NOVA.

Екстрадират Никола Николов-Паскал в България

Паскал беше обвинен през миналата година задочно като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с бившата директорка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и други трима.

Сърбия пусна Никола Николов - Паскал под домашен арест

Вчера 64-годишният мъж беше върнат през ГКПП „Калотина”, но медиите не бяха допуснати до граничния пункт.

Източник: NOVA    
Никола Николов Паскал екстрадиция разпит КПКОНПИ
Последвайте ни
Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Как еврото ще промени пенсиите ви

Как еврото ще промени пенсиите ви

pariteni.bg
Какво най-често кара кучетата да повръщат

Какво най-често кара кучетата да повръщат

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стачка на държавните служители в Гърция, ще бъдат ли засегнати туристическите райони

Стачка на държавните служители в Гърция, ще бъдат ли засегнати туристическите райони

Свят Преди 1 час

Участието на авидиспечерите беше отменено след решение на съда, че техните протести са незаконни

Израел e ликвидирал шестима членове на „Хамас“ при удара по болницата в Газа

Израел e ликвидирал шестима членове на „Хамас“ при удара по болницата в Газа

Свят Преди 1 час

При атаката загинаха най-малко 20 души, включително журналисти

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Свят Преди 1 час

Срещата ще се проведе в двореца Белвю в Берлин

<p>Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземни?</p>

Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземен живот?

Любопитно Преди 1 час

Изучаването на нашите собствени екстремни местообитания помага да разберем къде са истинските граници на живота

д

Как да различим истинското сирене от имитацията

Любопитно Преди 1 час

Хиляди тонове фалшиво сирене на трапезата ни: Здравните рискове

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Технологии Преди 2 часа

Напоследък виртуалните AI приятелки са любима негова тема

Вечерта на откровенията завърши с отстранена дама в „Диви и красиви“

Вечерта на откровенията завърши с отстранена дама в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 9 часа

Атмосферата между участниците в любовното риалити коренно се променя

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Свят Преди 10 часа

Турция ще предоставя системите си от отбранителната промишленост на своите приятели

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

България Преди 11 часа

Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Свят Преди 11 часа

Мелони вече е предложила гаранция за сигурност

Пожар в блок в София, евакуираха хората

Пожар в блок в София, евакуираха хората

България Преди 12 часа

На място са се отзовали четири автомобила на пожарната

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Свят Преди 13 часа

„Отворено общество“: Обвиненията на Тръмп са „скандални и неверни“,

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

България Преди 13 часа

Постоянно ще се работи за идентифициране на части от ВиК мрежата с концентрация на аварии

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Свят Преди 13 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил изцяло информиран за трагичния инцидент

Русия незаконно осъди стотици украински войници от Курск

Русия незаконно осъди стотици украински войници от Курск

Свят Преди 13 часа

Русия третира военнопленници като престъпници

Германия с нов закон за военната служба

Германия с нов закон за военната служба

Свят Преди 14 часа

Текстът отваря вратата за повторно въвеждане на задължителна военна служба

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 август, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 28 август, четвъртък

Edna.bg

Вратарят на Гримзби разкри: Фен съм на Манчестър Юнайтед, малко съм ядосан, че ги бихме

Gong.bg

Тази вечер в Монако се тегли жребият за новия сезон на Шампионската лига

Gong.bg

След като шофьор се заби в блок в София: Изграждат пешеходни пътеки в района

Nova.bg

Силен имунитет на прага на есента: Как да се предпазим от вируси и настинки

Nova.bg