След екстрадицията: Очаква се Никола Николов-Паскал да даде обяснения в КПКОНПИ

С лед екстрадицията на Никола Николов-Паскал у нас, се очаква той да даде обяснения в Антикорупционната комисия по делото за контрабанда и корупция, по което е обвинен. Той е задържан за срок до 72 часа.

Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България (ВИДЕО)

Засега информация от Софийската градска прокуратура по случая няма. Не е ясно дали и от държавното обвинение ще поискат постоянния му арест от съда, информира NOVA.

Екстрадират Никола Николов-Паскал в България

Паскал беше обвинен през миналата година задочно като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с бившата директорка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и други трима.

Сърбия пусна Никола Николов - Паскал под домашен арест

Вчера 64-годишният мъж беше върнат през ГКПП „Калотина”, но медиите не бяха допуснати до граничния пункт.