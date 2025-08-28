САЩ забраняват на китайци достъп до облачните системи на Пентагона

М инистърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Пентагонът е издал официално писмо, след като е научил, че „Майкрософт“ използва китайски граждани за обслужване на облачните системи на Пентагона, което той определи като „нарушение на доверието“, предаде Ройтерс.

„Изискваме одит от трета страна на програмата за цифров ескорт на „Майкрософт“, включително кода и подадените от китайските граждани материали“, каза Хегсет във видеоклип, публикуван в социалната мрежа „Екс“.

По думите му действията на компанията рушат доверието и са довели до официална реакция от страна на Министерството на отбраната.

The use of Chinese Nationals to service Department of Defense cloud environments is over. pic.twitter.com/jZdcHwKho2 — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) August 27, 2025

Темата доби обществен отзвук след разследване на американското издание ProPublica, в което се твърди, че китайски специалисти са участвали в техническата поддръжка на военните облачни системи под наблюдението на така наречени „цифрови ескорти“ — служители, които следят за спазване на процедурите за сигурност.

След публикацията „Майкрософт“ потвърди през юли, че е прекратила практиката и вече не използва разработчици, базирани в Китай, за проекти, свързани с американските военни.

Мерките идват на фона на засилена предпазливост в САЩ спрямо рисковете от чуждестранен достъп до критична национална инфраструктура, особено при нарастващото напрежение между Вашингтон и Пекин.