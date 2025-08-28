Свят

Зеленски изпраща делегация в САЩ за преговори за гаранции за сигурност

Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак и бившият министър на отбраната Рустем Умеров ще се срещнат с американски представители в Ню Йорк

28 август 2025, 09:22
Зеленски изпраща делегация в САЩ за преговори за гаранции за сигурност
Източник: Getty Images

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че високопоставени представители от неговата администрация ще посетят САЩ, за да обсъдят гаранциите за сигурността на Украйна на фона на продължаващата война с Русия.

Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак и бившият министър на отбраната Рустем Умеров трябва да се срещнат утре с американски представители в Ню Йорк, заяви снощи Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Срещата беше потвърдена от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

„Всички, които работят по същество за гаранциите за сигурност, ще бъдат включени – военният, политическият и икономическият компонент“, каза Зеленски.

„Задачата е да се действа възможно най-бързо, така че и това да се превърне в лост – лост за въздействие. Руснаците трябва да видят колко сериозна е решимостта на света и колко тежки ще бъдат последствията за Русия, ако войната продължи“, добави той.

Зеленски обвини Москва, че отказва да преговаря, нарушавайки обещанието, дадено на американския президент Доналд Тръмп. Гаранциите за сигурност целят да защитят Украйна от нова руска агресия след края на войната.

Въпреки че САЩ планират да участват, по-голямата част от военната подкрепа се очаква да дойде от европейски страни. Русия категорично се противопостави на разполагането на войски на НАТО на украинска земя.

Ермак и Умеров също така водят текущите мирни преговори в Истанбул и проучват потенциални места за среща с президента Владимир Путин. Те посетиха Катар във вторник и Саудитска Арабия вчера, като днес ще посетят Швейцария. Путин заяви, че ще се срещне с украински представители само след като бъде готово договорено решение за прекратяване на войната.

Източник: Виктор Турмаков, БТА    
Україна Володимир Зеленски Гаранции за сигурност Руска инвазия Мирни преговори САЩ Андрий Ермак Рустем Умеров Ню Йорк Международна политика
