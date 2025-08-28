Свят

Протестиращи замеряха колата на аржентинския президент Хавиер Милей с камъни

Тълпата скандираше антиправителствени лозунги като „Махай се, Милей“

28 август 2025, 09:39
Хавиер Милей
Източник: Getty Images

А ржентинският президент Хавиер Милей беше изведен от публично събитие от охраната си в провинция Буенос Айрес в сряда, след като протестиращи замеряха автомобила му с камъни и други предмети, съобщиха свидетели на Reuters.

Президентът се намираше в задната част на движещ се пикап заедно с охраната си и сестра си Карина Милей, която е и началник на кабинета му, докато водеше кампания за предстоящите местни и междинни избори.

Тълпата започна да хвърля предмети, като поне един камък удари капака на пикапа. Други предмети прелетяха над главата на президента.

Превозното средство бързо се отдалечи от групата, която скандираше антиправителствени лозунги като „Махай се, Милей“. Между протестиращите избухнаха и сблъсъци.

Говорителят на Милей, Мануел Адорни, написа в X, че членове на опозицията са „атакували“ президентската колона, като уточни, че няма пострадали.

След инцидента Милей публикува снимка, на която е с вдигнат палец заедно със сестра си и депутат, и заяви, че опозицията „хвърля камъни, празни от идеи, връщайки се отново към насилието“.

Няколко души от близкото обкръжение на Милей, включително сестра му, са въвлечени в корупционен скандал заради обвинения в подкупи в аржентинската Агенция за хора с увреждания.

Кортежът на президента преминаваше през улиците на Ломас де Самора – квартал в провинция Буенос Айрес, традиционно смятан за крепост на перонистката опозиция.

Миналия петък аржентинските власти извършиха обиски в редица имоти като част от наказателно разследване на предполагаема схема за подкупи, свързана с Диего Спаньоло, който оглавяваше агенцията.

Местни медии разпространиха аудиозаписи, в които глас, звучащ като този на Спаньоло, обсъжда подкупи в институцията и намеква, че Карина Милей получава плащания.

Правителството на Милей миналата седмица освободи Спаньоло „като превантивна мярка“, се казва в официално изявление.

На събитието в сряда президентът за първи път публично коментира скандала. Говорейки пред журналисти след преминаването на кортежа му, той остро нападна Спаньоло, съобщиха местни медии. „Всичко, което казва, е лъжа. Ще го дадем под съд и ще докажем, че е излъгал“, каза Милей пред репортери.

Строгите мерки за икономии, които президентът прилага с цел овладяване на инфлацията, рязко орязаха финансирането за много обществени услуги. Това предизвика недоволството на мнозина аржентинци и отслаби подкрепата за неговия така наречен „верижен трион“ подход, сочат последните проучвания.

Според данни на социологическата агенция Synopsis, негативният образ на Милей сред аржентинците е нараснал с шест процентни пункта – до 54,2% през август спрямо юни.

Местните избори в провинция Буенос Айрес на 7 септември и междинните избори на 26 октомври ще бъдат решаващи за Милей, тъй като му дават шанс да разшири влиянието на правителството си и да противодейства на опитите на опозицията да блокира съкращенията на разходите, които той се надява да привлекат международни инвестиции и да стимулират търговията.

Хавиер Херардо Милей, роден на 22 октомври 1970 г., е аржентински икономист, автор и политик. Той е известен със своите либертариански икономически възгледи и критики към традиционните политически системи. Милей започва кариерата си като икономист и професор, преди да навлезе в политиката като депутат. През 2023 г. е избран за президент на Аржентина, встъпвайки в длъжност на 10 декември 2023 г. Неговата политическа платформа акцентира върху драстично намаляване на държавните разходи и приватизация на държавни предприятия.

Източник: Reuters    
Хавиер Милей Протести в Аржентина Корупционен скандал Карина Милей Замеряне с камъни Буенос Айрес Икономически мерки Местни избори
