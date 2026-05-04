Свят

"Хизбула": В Ливан няма прекратяване на огъня

Конфликтът между Израел и „Хизбула“ отново ескалира през март след като вече беше започнала войната в Иран

4 май 2026, 14:23
Източник: БТА

Л идерът на проиранската групировка „Хизбула“ Наим Касем предупреди, че в Ливан „няма прекратяване на огъня“, като обвини Израел и САЩ в продължаваща агресия на фона на крехкото примирие, предаде ДПА. 

„В Ливан няма прекратяване на огъня, а по-скоро продължаваща израелско-американска агресия“, съобщи днес Наим Касем в телевизионно изявление. 

Нетаняху е дал зелена светлина за прекратяване на огъня в Ливан?

Конфликтът между Израел и „Хизбула“ отново ескалира през март след като вече беше започнала войната в Иран. Макар че ливанското правителство не е пряк участник в конфликта, САЩ обявиха примирие в средата на април след разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху и ливанския президент Жозеф Аун. Въпреки това обаче атаките продължават почти ежедневно.

Защо Израел все още нанася удари по Газа и Ливан след примирието

Касем заяви, че думите не са достатъчни, за да бъдат осъдени нападенията срещу цивилни и села.

Израелската армия е разделила Южен Ливан - по модела на ивицата Газа - на няколко зони. Така наречената жълта линия на разделение минава на разстояние от шест до десет километра от израелската граница. В рамките на тази зона, която обхваща десетки населени места, Израел продължава да провежда военни операции, включително със сухопътни войски. Касем настоя, че „жълтата линия“ не се признава и че капитулацията не е изход от конфликта. Разговорите и преговорите с Израел биха били равносилни на капитулация, уточни той.

Източник: БТА, Елена Инджева    
