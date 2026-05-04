Русия ще реагира остро на експулсирането на нейни дипломати от Австрия

По-рано днес Виена обяви, че трима руски дипломати трябва да напуснат страната заради открито оборудване на покривите на дипломатически сгради

4 май 2026, 14:10
Източник: БТА

„Москва ще реагира остро на решението на Австрия да експулсира трима руски дипломати“, заяви днес руското посолство в Австрия, цитирано от Ройтерс.

По-рано днес Виена обяви, че трима руски дипломати трябва да напуснат страната заради открито оборудване на покривите на дипломатически сгради, което може да бъде използвано за шпионаж.

Външното министерство потвърди информация на обществената медия ORF, че трима служители на руското посолство са били експулсирани, предаде АФП.

ORF съобщи, че министерството е извикало руския посланик през април във връзка с този въпрос. Обществената медия добави, че инсталации на покрива на руското посолство са позволявали извличането на данни, включително такива, предавани от международни организации със седалище във Виена чрез сателитен интернет.

„Шпионажът представлява проблем за сигурността на Австрия. В настоящото правителство ние започнахме промяна в курса и предприемаме последователни мерки срещу него“, заяви външният министър Беате Майнл-Райсингер.

„Ние ясно изразихме това пред руската страна, включително по отношение на „гората“ от антени в руското посолство. Ясно е едно: неприемливо е дипломатическият имунитет да се използва за шпионаж“, каза тя.

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски" е новият шампион на България!

„Разказвам всичко на Клеми": Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

„Просто го застрелях в лицето": Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

