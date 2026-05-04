Любопитно

„Проблеми на богатите“: Защо Джеф Безос спешно продава яхтата си за $500 милиона

Оказа се, че суперлуксозната „Koru“ е твърде огромна дори за най-елитните пристанища в света

4 май 2026, 14:00
О снователят на Amazon Джеф Безос тихомълком е обявил за продажба своята суперяхта Koru на стойност 500 милиона долара. Причината? Огромният плавателен съд се оказал истинско логистично главоболие, съобщава Page Six.

Твърде голяма за управление

Според източници на Page Six, впечатляващата 127-метрова яхта е станала „твърде трудна за мениджмънт“. Към нея върви и спомагателен кораб – Abeona, на стойност 75 милиона долара, като не е ясно дали той е част от сделката. Поддръжката на двата съда струва около 30 милиона долара годишно – сума, която не е проблем за човек с богатство от 250 милиарда долара, но може сериозно да ограничи кръга от потенциални купувачи.

Освен логистиката, проблем се оказала и славата. Яхтата, на чийто нос има дървена скулптура на съпругата на Безос – Лорън Санчес, изобразена като русалка, е твърде разпознаваема за милиардера.

Проблеми в пристанищата

Макар Koru да е оборудвана с водни оръдия (предназначени за пирати, но полезни и срещу папараци), нейният размер е основният й недостатък.

  • Монако: През 2025 г. на яхтата бе отказано място за акостиране по време на Гран При поради огромните й габарити.
  • Венеция: По време на пищната сватба на Безос и Санчес, съдът не успя да влезе в лагуната и остана далеч от събитието.
  • Флорида: Яхтата е твърде голяма, за да акостира в „Евърглейдс“, като често й се налага да стои в близост до далеч по-непривлекателни петролни танкери и контейнеровози.

Скандали и лукс

Koru влезе в заглавията още през 2022 г., когато в Ротердам се обсъждаше демонтирането на 95-годишен исторически мост, за да може огромната мачта на яхтата да премине. След масови протести на местните жители, корабът бе провлачен без мачти.

Въпреки трудностите, луксът на борда е ненадминат:

  • Басейн със стъклено дъно и три джакузита;
  • Хеликоптерна площадка;
  • Екипаж от 36 души и капацитет за 18 гости.

На борда на суперяхтата са гостували звезди като Опра Уинфри, Ким Кардашиян, Леонардо ди Каприо и Кейти Пери. Изглежда обаче, че дори за един от най-богатите хора в света, размерът понякога има значение – в негативния смисъл на думата.

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски" е новият шампион на България!

„Разказвам всичко на Клеми": Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

„Просто го застрелях в лицето": Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

5 смразяващи минисериала с неочаквани обрати, които няма да спрете да гледате

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Парад на суетата: Най-ексцентричните и скъпи шапки на Дербито в Кентъки 2026

Рязко спиране на метро в Милано рани пътници - човек се озова на релсите

Русия ще реагира остро на експулсирането на нейни дипломати от Австрия

Кремъл засилва сигурността около Путин на фона на страхове от покушения и преврат

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

Тежка катастрофа между кола и тир край Ябланица, има загинал

Къде грешим със съня на бебето – 5 причини детето да не влиза в режим

СЗО с подробности за случая на хантавирус на круизен кораб

България и Турция обсъдиха нов тласък за АМ „Черно море"

