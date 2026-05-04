Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

А встрия съобщи, че е експулсирала трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж. Външният министър на страната обеща „промяна на курса“ и строги мерки срещу шпионажа.

Австрия гони четирима руски дипломати

Външното министерство потвърди информация на обществената медия ORF, че трима служители на руското посолство са били експулсирани, предаде АФП.

ORF съобщи, че министерството е извикало руския посланик през април във връзка с този въпрос. Обществената медия добави, че инсталации на покрива на руското посолство са позволявали извличането на данни, включително такива, предавани от международни организации със седалище във Виена чрез сателитен интернет.

„Шпионажът представлява проблем за сигурността на Австрия. В настоящото правителство ние започнахме промяна в курса и предприемаме последователни мерки срещу него“, заяви външният министър Беате Майнл-Райсингер.

„Ние ясно изразихме това пред руската страна, включително по отношение на „гората“ от антени в руското посолство. Ясно е едно: неприемливо е дипломатическият имунитет да се използва за шпионаж“, каза тя.

Отговорът на Русия не закъсня.

„Москва ще реагира остро на решението на Австрия да експулсира трима руски дипломати“, заяви руското посолство в Австрия, цитирано от "Ройтерс".

През последните години Австрия беше засегната многократно от скандали, свързани с руски шпиони, което накърни репутацията на страната.

Консервативното коалиционно правителство, в което влизат социалдемократите и либералите на Майнл-Райсингер, обеща да „разшири“ обхвата на престъпленията, свързани с шпионаж.

Около 220 служители на руското посолство са акредитирани в Австрия, която е домакин на многостранни организации като Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) на ООН и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

От руската инвазия в Украйна през 2022 г. Австрия е експулсирала около дузина служители на руското посолство.