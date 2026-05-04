Любопитно

Парад на суетата: Най-ексцентричните и скъпи шапки на Дербито в Кентъки 2026

От цветни фасцинатори до сензационни капели и дръзки бомбета – вижте най-ексцентричните аксесоари за глава на 152-рото издание на „Бягането за розите“

4 май 2026, 14:17
П овечето почитатели на конните надбягвания се насочват към „Чърчил Даунс“ в Луисвил през първата събота на май, за да наблюдават годишното „Бягане за розите“. Но мнозина присъстват там и заради позите – показвайки най-добрите си облекла за деня на Дербито. И макар смелите костюми от сирсакър и живите цветни сарафани да озаряват ложите и да изглеждат страхотно на телевизионния екран, нищо не може да победи една страхотна шапка в Кентъки.

Нито един стил не е извън модата. Тук са широкополите шапки тип „южняшка красавица“, фасцинатори, федори, бомбета, канотие и, разбира се, някои домашно изработени творения, които може би е по-добре да бяха останали вкъщи.

Традицията на официалното облекло за първия етап от „Тройната корона“ датира от най-ранните дни на Дербито. През 1875 г., когато полковник Мериуедър Луис Кларк-младши – внук на известния американски изследовател – помага за основаването на състезанието, той черпи вдъхновение от английското Дерби в Епсом, което има строг дрескод, включващ шапки. Кларк вярвал, че ако присъстващите носят официални дневни облекла, това ще помогне за отблъскването на онзи тип хора, които биха били привлечени от спортно събитие просто заради хaзартa и пиенето. (В продължение на повече от 150 години обаче феновете на Дербито доказват, че могат да правят и трите неща едновременно.)

Тъй като изисканите аксесоари за глава вече са били южняшка традиция, жителите на Луисвил приемат тези стандарти на висшата мода. До момента, в който Дербито е излъчено за първи път по телевизията през 1952 г., финото шапкарство е толкова разпространено, колкото и свежият коктейл „Минт Джулеп“.

Днес в „Чърчил Даунс“ няма официален дрескод, но зрителите едва ли имат нужда от напомняне, че самите те са на парад точно толкова, колкото и чистокръвните коне в падока. Дори феновете, които не правят разлика между фарлонг и ковач, разбират, че денят на Дербито изисква най-широките периферии, най-смелите цветове и най-ексцентричните шапки.

Цветята отдавна са доминираща тема. Розите се свързват с „най-вълнуващите две минути в спорта“ от 1896 г., когато победителят Бен Бръш е бил наметнат с гирлянда от розови и бели рози.

Осем години по-късно червеното става официалният цвят на розата на Дербито и оттогава зрителите са в пълен разцъф. (Розовото остава официалният цвят на „Кентъки Оукс“ – състезание за тригодишни кобили в петъка преди Дербито.) Падокът винаги е изпълнен с празнични червени, розови и бели шапки, покрити с букети от рози – или често само с един гигантски цвят.

Разбира се, сред „шапчената глутница“ на Дербито могат да се намерят и други популярни цветя. А предвид броя на аксесоарите на тема „Джулеп“, стръкчето мента технически може да се счита за част от флоралната композиция.

За тези, които избягват градинската тема, яркото оперение е вечно популярен избор, докато коприната, тюлът и други ефирни тъкани винаги са на мода. Желанието за мащабност означава също, че някои фенове носят изключително широки или небесновисоки творения, включително шапки, които отдават почит на емблематичните „Двойни кули“ на Чърчил Даунс. Нищо, че зад тях може да седи някой, който действително иска да гледа състезанието.

Дори тези, които избират фасцинатори – аксесоари, които обикновено се прикрепят към косата с фиби или диадема и се носят под закачлив ъгъл – могат да накарат главите зад тях да се накланят.

Други зрители преминават директно към същината на деня и украсяват своите шапки с коне, подкови, жокейски екипи и други конни символи.

Знаменитостите – присъстващи всяка година, за да видят и да бъдат видени – също обичат да се включват в модната надпревара. Няколко музиканти, сред които Ричи Самбора, Джоуи Фатон и Чака Кан, постигнаха моден връх. Телевизионните икони от 90-те години Мелиса Джоан Харт и Даника Маккелар пристигнаха във флорално изящество. И много настоящи и бивши звезди от НФЛ, включително куотърбекът на Ню Йорк Джайънтс Джаксън Дарт и Уорън Муун, замениха каските с шикозни шапки. (С изключение на Роб Гронковски, който просто избра бейзболна шапка.)

Може би това не е точно това, което полковник Мериуедър Луис Кларк-младши е имал предвид, но той със сигурност би свалил шапка пред зрелището.

