Кремъл засилва сигурността около Путин на фона на страхове от покушения и преврат

К ремъл значително е засилил личната охрана на президента Владимир Путин, включително чрез инсталиране на системи за наблюдение в домовете на негови близки служители, в отговор на вълна от убийства на високопоставени руски военни и опасения от евентуален преврат. Това се посочва в доклад на европейска разузнавателна служба, получен от CNN .

Според документа, готвачи, охранители и фотографи, работещи с президента, им е забранено да използват обществен транспорт. Посетителите на Кремъл преминават двойна проверка, а хората от близкия кръг на Путин могат да използват само телефони без интернет достъп.

Някои от мерките са въведени през последните месеци след убийството на високопоставен генерал през декември, което е предизвикало напрежение в руските силови структури. Докладът описва нарастваща тревога в Кремъл на фона на икономически затруднения, признаци на вътрешно недоволство и военни неуспехи в Украйна.

Руските служби за сигурност са ограничили и местата, които Путин посещава редовно. Той и семейството му вече не ходят в обичайните си резиденции в Московска област и във Валдай, неговата уединена лятна резиденция между Санкт Петербург и Москва.

Според доклада от началото на годината Путин не е посещавал военни обекти, въпреки че през 2025 г. е имал такива визити. За да се заобиколят ограниченията, Кремъл публикува предварително записани кадри с негово участие.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. Путин прекарва седмици наред в подсилени бункери, често в района на Краснодар, край Черно море.

Докладът, предоставен на CNN и други медии от източник, близък до европейска разузнавателна служба, идва на фона на нарастващо усещане за криза в Кремъл четири години след началото на войната.

Според западни оценки руските загуби възлизат на около 30 000 убити и ранени месечно, на фона на ограничени териториални успехи и продължаващи украински атаки с дронове дълбоко в руска територия. Само в неделя вечер дрон е поразил жилищна сграда в престижен район на западна Москва, съобщиха местните власти.

Икономическите последици от войната също стават все по-осезаеми, прекъсванията на мобилни мрежи в големите градове предизвикват недоволство дори сред прослойки, смятани за близки до властта.

Близки до Путин с любопитни разкрития

„Риск от преврат“

Докладът описва, че от началото на март 2026 г. Кремъл и самият Путин са обезпокоени от възможни изтичания на чувствителна информация, както и от риск от заговор или опит за преврат.

Според документа, Путин се опасява и от използване на дронове за евентуално покушение, включително от представители на руския политически елит.

Особено внимание е отделено на бившия министър на отбраната Сергей Шойгу, който в момента е секретар на Съвета за сигурност. Докладът твърди, че той „е свързан с риск от преврат“, тъй като запазва значително влияние във военното ръководство.

Арестът на неговия бивш заместник Руслан Цаликов на 5 март е описан като нарушение на неформалните договорености между елитите, което отслабва позициите на Шойгу.

Руските власти обявиха, че Цаликов е задържан по обвинения в присвояване, пране на пари и подкуп. Случаите на корупция във военния елит са чести и са се увеличили след началото на войната в Украйна.

Докладът не представя доказателства за твърденията срещу Шойгу. В същото време се отбелязва, че разпространението на подобна информация може да има за цел дестабилизация на Кремъл.

Източник: БТА/AP

Напрежение в силовите структури

Според документа, напрежението ескалирало след убийството на генерал Фанил Сарваров през декември 2025 г., след което Путин е свикал извънредна среща със силовите ръководители.

По време на срещата началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов е критикувал ръководителя на ФСБ Александър Бортников за пропуски в сигурността, а Бортников е отвърнал, че службите разполагат с недостатъчно ресурси.

В края на напрегнатата дискусия Путин е призовал за спокойствие и е наредил в рамките на седмица да бъдат предложени конкретни решения. Впоследствие е било решено разширяване на правомощията на Федералната служба за охрана (ФСО), която вече отговаря за защитата на още 10 висши военни командири.

От какво се страхува Путин

Изолация и военен контекст

Докладът отбелязва, че някои от мерките за сигурност около Путин вече са били известни или предполагаеми, включително строгите проверки, избягването на смартфони и ограничаването на публичните му изяви.

Въпреки това той продължава да се появява публично, като наскоро се е срещал с чеченския лидер Рамзан Кадиров и с иранския външен министър Абас Арагчи.

Путин започва да се изолира още по време на пандемията от COVID-19, като често приема гости на големи разстояния и използва видеовръзка за заседанията на правителството.

Докладът се появява и на фона на промени в програмата за парада на 9 май в Москва, като тази година няма да бъдат показвани тежки оръжия.

Кремъл обяснява ограниченията с повишена заплаха и необходимост от мерки за сигурност.

Възможни вътрешни конфликти

Разузнавателният документ описва и напрегната среща в края на 2025 г., след която Путин е разширил защитата на висши военни.

Според анализа подобни вътрешни конфликти, макар и трудни за проверка, показват нарастваща несигурност в руските елити на фона на продължаващата война в Украйна и международната изолация.