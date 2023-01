Иран: Три журналистки са били арестувани

О ще три журналистки са били арестувани в Иран, предаде ДПА, като се позова на вестник "Етемад".

Мелика Хашеми, Саиди Шафии и Мехрнуш Сареи са били отведени в известния техерански затвор "Евин".

Повече информация за арестите не бе дадена.

Според Комитета за защита на журналистите повече от 90 представители на медиите са били задържани в Иран след началото на протестите в страната през септември. Около половината от тях са били освободени под гаранция.

В страната има строги ограничения за отразяването на новините, отбелязва ДПА. Иран е една от държавите на дъното в класацията за свободата на медиите, изготвена от организацията "Репортери без граници".

Iranian authorities have arrested three female journalists in the past two days, local media say, amid months of protests triggered by the death in custody of Mahsa Amini:https://t.co/hLPuWCyOle