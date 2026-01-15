Свят

Иран отвори отново въздушното си пространство след временно затваряне

Затварянето стана на фона на това, че Тръмп обмисля отговор на ситуацията в Иран, където се провеждат най-мащабните антиправителствени протести от години

15 януари 2026, 07:58
И ран отвори отново въздушното си пространство след близо петчасово затваряне на фона на опасения от възможни военни действия между САЩ и Иран, което принуди авиокомпании да отменят, пренасочат или забавят някои полети, пише Reuters.

Иран затвори въздушното си пространство за всички полети, с изключение на международни полети до и от страната с официално разрешение, в 17:15 ч. източноамериканско време (22:15 GMT) в сряда, сочи съобщение на уебсайта на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA).

Съобщението беше премахнато малко преди 22:00 ч. източноамериканско време, или 03:00 GMT, според данни на услугата за проследяване на полети Flightradar24. Тя показва, че пет полета на иранските авиокомпании Mahan Air, Yazd Airways и AVA Airlines са били сред първите, които са възобновили полетите над страната.

Източник: БТА

По същото време миналата седмица, когато въздушното пространство беше затворено, над Иран е имало десетки самолети във въздуха, посочва Flightradar24.

Източник: Getty Images

Временното затваряне стана на фона на това, че президентът Доналд Тръмп обмисля отговор на ситуацията в Иран, където се провеждат най-мащабните антиправителствени протести от години.

Съединените щати изтеглят част от персонала си от бази в Близкия изток, заяви американски представител в сряда, след като високопоставен ирански официален представител каза, че Техеран е предупредил съседите си, че ще удари американски бази, ако Вашингтон нанесе удар.

Ракетни и дронови атаки в нарастващ брой конфликтни зони представляват висок риск за въздушния трафик.

  • Индийски авиокомпании сред засегнатите

Най-голямата индийска авиокомпания IndiGo заяви, че част от международните ѝ полети ще бъдат засегнати от внезапното затваряне на иранското въздушно пространство. Air India съобщи, че нейните полети използват алтернативни маршрути, което може да доведе до закъснения или отмяна.

Полет на руската авиокомпания "Аерофлот", насочен към Техеран, е бил върнат обратно в Москва след затварянето, според данни на Flightradar24.

По-рано в сряда Германия издаде ново разпореждане, с което предупреди националните авиокомпании да не навлизат в иранското въздушно пространство, малко след като Lufthansa пренастрои полетните си операции в Близкия изток на фона на ескалиращото напрежение в региона.

Авиокомпании пренасочват полети след атаката срещу Иран

Съединените щати вече забраняват всички американски търговски полети да прелитат над Иран и между двете страни няма директни въздушни връзки.

Авиопревозвачи като flydubai и Turkish Airlines отмениха множество полети до Иран през последната седмица.

"Няколко авиокомпании вече са намалили или преустановили услугите си и повечето превозвачи избягват иранското въздушно пространство", заяви Safe Airspace, уебсайт, управляван от OPSGROUP, организация на членски принцип, която споделя информация за рисковете при полети. "Ситуацията може да е сигнал за допълнителна военна или охранителна активност, включително риск от ракетни изстрелвания или засилена противовъздушна отбрана, което увеличава опасността от погрешно идентифициране на граждански въздушен трафик."

Източник: БТА

През 2020 г. самолет на Ukraine International Airlines беше свален от иранските военни, при което загинаха всички 176 пътници и членове на екипажа.

Lufthansa съобщи в сряда, че ще заобикаля иранското и иракското въздушно пространство до второ нареждане, като от сряда до понеделник следващата седмица ще изпълнява само дневни полети до Тел Авив и Аман, за да не се налага екипажите да нощуват. Някои полети може да бъдат отменени в резултат на тези мерки, се казва в изявление на компанията.

Италианската авиокомпания ITA Airways, в която Lufthansa Group вече е основен акционер, заяви, че по аналогичен начин ще спре нощните полети до Тел Авив до вторник следващата седмица.

Източник: Reuters    
