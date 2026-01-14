Тръмп: Иран спря убийствата, няма да има екзекуции

А мериканският президент Доналд Тръмп днес заяви, че "надеждни източници" са му докладвали, че иранските власти са се отказали от плановете си да екзекутират протестиращи.

Техеран обаче по-рано обяви, че предстоят бързи съдебни процеси и смъртни наказания, отбелязва "Асошиейтед прес". Ръководителят на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени-Еджеи днес заяви, че съдебните дела по бързото производство и екзекуциите на задържаните по време на общонационалните протести ще бъдат ускорени.

Тръмп не съобщи подробности. Ден по-рано той заяви, че правителството му ще предприеме подходящи действия в отговор на иранското правителство и добави, че "помощта за протестиращите е на път". От думите му обаче не стана ясно каква би могла да бъде реакцията на Вашингтон.

"Беше ни заявено, че убийствата в Иран спират – те са спрели, те спират", каза днес Тръмп.

"И няма план за екзекуции, нито екзекуция, нито екзекуции – така ми казаха достоверни източници", добави американският президент.