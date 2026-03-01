Ирански държавни медии: Членове на семейството на Али Хаменей загинаха при удар в Иран

Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

И зраел съобщи, че днес е нанесъл нова серия въздушни удари срещу Иран на фона на нарастващо напрежение след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей при американско-израелска операция, която засили опасенията от по-широка дестабилизация в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Израелската армия заяви, че ударите в днес сутринта са били насочени срещу ирански балистични ракети и системи за противовъздушна отбрана. Иранските държавни медии съобщиха за взрив в Техеран в ранните часове на деня.

В изявление Ислямската революционна гвардия посочи, че въоръжените сили на страната „скоро ще отвърнат с най-голямата си офанзивна операция досега“ срещу американски бази и Израел.

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Кой беше Али Хаменей

Реакции в Иран

Свидетели съобщиха, че в Техеран, както и в градовете Карадж и Исфахан, част от жителите са излезли по улиците след появата на съобщенията за смъртта на Хаменей. Видеоклипове в социалните мрежи, чиято автентичност Ройтерс не е успяла да потвърди по независим начин, показват празненства и на други места.

Според два американски източника и служител на САЩ, запознат с въпроса, Израел и Съединените щати са координирали атаките така, че те да съвпаднат със среща на Хаменей с негови близки сътрудници.

Иранските държавни медии съобщиха, че Хаменей е бил в офиса си, когато е извършена атаката в събота сутринта. Според същите източници при удара са загинали и членове на семейството му – дъщеря му, внукът му, снаха му и зет му.

Революционната гвардия изрази съболезнования за загубата на „великия лидер“. Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи Хаменей в публикация в социалните мрежи като „един от най-злите хора в историята“.

„Това е справедливост не само за народа на Иран, но и за всички велики американци и хората от много страни по света, които са били убити или осакатени от Хаменей и неговата банда кръвожадни бандити“, написа Тръмп в „Трут Соушъл“ (Truth Social), след като тялото на Хаменей беше намерено.

Държавната информационна агенция ИРНА потвърди и смъртта на генерал-майор Мохамад Пакпур, който пое командването на Революционната гвардия, след като предишният ѝ командир бе убит по време на 12-дневната война през юни. По данни на агенцията е загинал и Али Шамхани – дългогодишна фигура в иранските сили за сигурност, който бе ранен при военните действия през юни.

Временно управление и процедура по наследяване

След убийството на върховния лидер е сформиран съвет, който временно да управлява страната. Създаването на подобен орган е предвидено в законодателството на Ислямската република.

Съветът включва действащия президент Масуд Пезешкиан, председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи и член на Съвета на пазителите, избран от Съвета за целесъобразност – орган, който консултира върховния лидер и разрешава спорове с парламента.

Иранското законодателство предвижда Съветът на експертите „колкото е възможно по-скоро“ да избере нов върховен лидер. Ситуацията в страната остава напрегната на фона на заплахите за ответни удари и опасенията от по-широка регионална ескалация.

