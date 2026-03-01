Свят

Ирански държавни медии: Членове на семейството на Али Хаменей загинаха при удар в Иран

Израелската армия заяви, че ударите са били насочени срещу ирански балистични ракети и системи за противовъздушна отбрана

1 март 2026, 08:24
Иран обяви траур след смъртта на върховния си лидер аятолах Хаменей

Иран обяви траур след смъртта на върховния си лидер аятолах Хаменей
Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна
Кой беше Али Хаменей

Кой беше Али Хаменей
Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?
МААЕ с извънредно заседание заради ударите срещу Иран

МААЕ с извънредно заседание заради ударите срещу Иран
Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

Дрон взриви небостъргач в Бахрейн
Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

"България Еър" анулира полети до Близкия изток

И зраел съобщи, че днес е нанесъл нова серия въздушни удари срещу Иран на фона на нарастващо напрежение след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей при американско-израелска операция, която засили опасенията от по-широка дестабилизация в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Израелската армия заяви, че ударите в днес сутринта са били насочени срещу ирански балистични ракети и системи за противовъздушна отбрана. Иранските държавни медии съобщиха за взрив в Техеран в ранните часове на деня.

В изявление Ислямската революционна гвардия посочи, че въоръжените сили на страната „скоро ще отвърнат с най-голямата си офанзивна операция досега“ срещу американски бази и Израел.

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Кой беше Али Хаменей

  • Реакции в Иран

Свидетели съобщиха, че в Техеран, както и в градовете Карадж и Исфахан, част от жителите са излезли по улиците след появата на съобщенията за смъртта на Хаменей. Видеоклипове в социалните мрежи, чиято автентичност Ройтерс не е успяла да потвърди по независим начин, показват празненства и на други места.

Според два американски източника и служител на САЩ, запознат с въпроса, Израел и Съединените щати са координирали атаките така, че те да съвпаднат със среща на Хаменей с негови близки сътрудници.

Иранските държавни медии съобщиха, че Хаменей е бил в офиса си, когато е извършена атаката в събота сутринта. Според същите източници при удара са загинали и членове на семейството му – дъщеря му, внукът му, снаха му и зет му.

Революционната гвардия изрази съболезнования за загубата на „великия лидер“. Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи Хаменей в публикация в социалните мрежи като „един от най-злите хора в историята“.

„Това е справедливост не само за народа на Иран, но и за всички велики американци и хората от много страни по света, които са били убити или осакатени от Хаменей и неговата банда кръвожадни бандити“, написа Тръмп в „Трут Соушъл“ (Truth Social), след като тялото на Хаменей беше намерено.

Държавната информационна агенция ИРНА потвърди и смъртта на генерал-майор Мохамад Пакпур, който пое командването на Революционната гвардия, след като предишният ѝ командир бе убит по време на 12-дневната война през юни. По данни на агенцията е загинал и Али Шамхани – дългогодишна фигура в иранските сили за сигурност, който бе ранен при военните действия през юни.

Вижте в нашата галерия: Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток

Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток
29 снимки
Иран
Кой беше Али Хаменей
Кой беше Али Хаменей
Кой беше Али Хаменей
  • Временно управление и процедура по наследяване

След убийството на върховния лидер е сформиран съвет, който временно да управлява страната. Създаването на подобен орган е предвидено в законодателството на Ислямската република.

Съветът включва действащия президент Масуд Пезешкиан, председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи и член на Съвета на пазителите, избран от Съвета за целесъобразност – орган, който консултира върховния лидер и разрешава спорове с парламента.

Иранското законодателство предвижда Съветът на експертите „колкото е възможно по-скоро“ да избере нов върховен лидер. Ситуацията в страната остава напрегната на фона на заплахите за ответни удари и опасенията от по-широка регионална ескалация.

Вижте в нашата галерияОгън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри

Огън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри
12 снимки
Иран
Иран
иран
иран
Източник: БТА, Бойчо Попов    
Последвайте ни

По темата

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Кой беше Али Хаменей

Кой беше Али Хаменей

Нямаме къде да избягаме: Българи блокирани в огнения регион на Близкия изток

Нямаме къде да избягаме: Българи блокирани в огнения регион на Близкия изток

Ирански държавни медии: Членове на семейството на Али Хаменей загинаха при удар в Иран

Ирански държавни медии: Членове на семейството на Али Хаменей загинаха при удар в Иран

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

pariteni.bg
Как да разпозная, че котката ми е бременна?

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 9 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 14 часа
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 10 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Технологии Преди 2 часа

Новото поколение AI за създаване на изображения постига значителен скок в прецизността, като може да редактира практически всички детайли и прави различаването на истинските кадри от обработените много по-трудно

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Свят Преди 2 часа

70-годишнината от речта на Никита Хрушчов, която бележи окончателния крах на сталинизма, минава почти незабелязано в Русия

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

Любопитно Преди 2 часа

Бактерията е открита в ледената пещера Скарисоара в Румъния, където изследователи са пробили 25-метрово ледено ядро, представляващо около 13 000 години замръзнала история

Снимката е илюстративна

Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по-ниски по Черноморието, в София – около 14°.

Дара ще представи България на "Евровизия" с песента "Бангаранга"

Дара ще представи България на "Евровизия" с песента "Бангаранга"

България Преди 10 часа

"Бангаранга" беше избрана след гласуване от жури и зрители

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Свят Преди 11 часа

Тялото му е било извадено изпод развалините на неговата резиденция, според израелски медии

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

България Преди 11 часа

Борисов: Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее

Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

Свят Преди 12 часа

Нетаняху призова иранците да свалят режима в Иран

Израел току-що удари Исфахан

Израел току-що удари Исфахан

Свят Преди 12 часа

По-рано днес израелската армия отправи предупреждение към жителите на Исфахан

Порнозвезда търси бащата след секс с 400 мъже

Порнозвезда търси бащата след секс с 400 мъже

Свят Преди 13 часа

Бони Блу: Ето защо събрах ДНК проби този ден

<p>Радев за Иран: Една разрушителна война в региона е огромна заплаха</p>

Румен Радев за Иран: Една разрушителна война в региона е огромна заплаха

България Преди 14 часа

Радев: Надявам се разумът да надделее

<p>Експлозия и пожар в Палм Джумейра след удар от Иран</p>

Експлозия и пожар в Палм Джумейра в Дубай след удар от Иран

Свят Преди 14 часа

ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила

ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила

България Преди 14 часа

ИТН: Тази война ще доведе до огромен миграционен натиск

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Свят Преди 15 часа

Искането за свикването му е отправено от Франция и Бахрейн

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Свят Преди 16 часа

Китай: Националният суверенитет, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат уважавани

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Свят Преди 17 часа

Съвместно изявление на британския премиер, френския президент и германския канцлер

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Марта Вачкова получи най-търсената играчка в света – плюшения Пънч

Edna.bg

Гласът, който всички разпознаваме: Честит рожден ден на Гeргана Стоянова

Edna.bg

Левски с опит за огромна крачка към титлата в дерби срещу Локомотив София

Gong.bg

Арсенал няма право на грешки в дербито срещу Челси

Gong.bg

Убити са членове на семейството на аятолах Али Хаменей

Nova.bg

Президентът на Иран и двама висши представители ще ръководят прехода след смъртта на Хаменей

Nova.bg