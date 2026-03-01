Дете чудо: 12-годишно момче построи работещ ядрен реактор в дома си

М омче от Тексас е похвалено за това, че е построило работеща машина за ядрен синтез само на 12 години.

Седмокласникът Ейдън Макмилан от Далас е в надпреварата за световния рекорд на Гинес като най-младият човек, постигнал ядрен синтез, след като е направил всичко възможно за научен проект.

Макмилан е изучавал концепции от ядрената физика, преди да започне да създава ранни прототипи на машината, и е казал пред NBC DFW , че го е направил просто защото се е интересувал от нея – и според него ядреният синтез „е енергията на бъдещето“.

Ядреният синтез е процесът на създаване на енергия, която захранва звезди като слънцето. Той включва сблъсък на два атома с такава сила, че те се обединяват в един, по-голям атом, което освобождава огромно количество енергия.

Не създава радиоактивни отпадъци и не отделя въглероден диоксид в атмосферата, както е при изгарянето на изкопаеми горива.

Макмилан призна, че е имало някои „тревожни звънци“, що се отнася до безопасността, докато е изграждал машината за ядрен синтез у дома, тъй като майка му е искала да знае всичко, което може да се обърка и как да се увери, че няма да се обърка.

Но след като започва изследванията си едва на осем години и работи неуморно в продължение на четири години, той успешно осъществява ядрен синтез, а 12-годишното дете описва момента като „като края на дълго, дълго пътешествие“.

Макмилан каза, че е разбрал, че е постигнал успех, когато машината му е започнала да произвежда неутрони, което показва, че се е осъществявал синтез.

Според Ecoticias , машината на Макмилан е била проверена чрез неутронни измервания и той вече е подал заявление до Книгата на рекордите на Гинес, за да бъде признат за най-младия човек, построил работещо устройство за ядрен синтез.

Рекордът в момента се държи от Джаксън Осуолт, който постигна това през 2018 г. - само часове преди да навърши 13 години.

Книгата с рекордите на Гинес отбелязва, че Освалт е построил и управлявал машината в стаята за игра на семейния си дом в Мемфис, Тенеси, след като е започнал проекта на 11-годишна възраст.

Докато постижението на Освалт попадна в заглавията на новините по целия свят, тогава 13-годишният дори беше посетен от агенти на ФБР, които претърсиха къщата му с Гайгеров брояч, за да се уверят, че от експериментите му не е открита радиация.

За щастие, Гайгеровият брояч – инструмент, използван за откриване и измерване на йонизиращо лъчение – не е алармирал за нищо.