МААЕ с извънредно заседание заради ударите срещу Иран

М еждународната агенция за атомна енергия (МААЕ) ще проведе извънредно заседание утре във връзка с атаките на САЩ и Израел срещу Иран, предадоха Ройтерс и ДПА.

Заседанието се свиква по искане на Русия и ще започне в 09:00 часа местно време, съобщиха от агенцията на ООН. По-рано Иран също настоя за свикване на извънредна среща.

Иран: Обичайното сътрудничество с МААЕ не може да продължи

Според руския представител Михаил Улянов се очаква тя да се състои преди началото на редовното пролетно заседание на Съвета на управителите на МААЕ.

По информация на дипломати засега няма признаци при вчерашните удари да са били засегнати ирански ядрени съоръжения. От писмо на иранското представителство, публикувано в социалната мрежа „Екс“ (X), също не става ясно дали ядрените обекти са били поразени. В документа обаче се говори за „заплаха“ за ядрените съоръжения, която следва да бъде обсъдена в рамките на МААЕ.

The IAEA is closely monitoring developments in the Middle East, and urges restraint to avoid any nuclear safety risks to people in the region. The IAEA is in permanent contact with countries in the region, so far no evidence of any radiological impact. The Agency will keep… pic.twitter.com/jF6cmIBu16 — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 28, 2026

Редовното пролетно заседание на Съвета на управителите на МААЕ бе насрочено така или иначе за понеделник. За следващата седмица бяха планирани и технически разговори с Иран като продължение на ядрените преговори със САЩ в Женева, но иранското представителство не коментира темата.

МААЕ съобщи, че към момента няма индикации за „радиоактивни последици“ след последните атаки срещу Иран. Агенцията призова за сдържаност, „за да се избегнат всякакви рискове за ядрената безопасност на населението в региона“, и подчерта, че следи внимателно ситуацията в постоянен контакт със засегнатите държави.

Взаимоотношенията между Иран и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) от години са белязани от напрежение и периоди на прекъсване на сътрудничеството, често провокирани от външни военни действия или опасения за сигурността. През юни 2025 г., след поредица от израелски нападения срещу ирански ядрени съоръжения, Техеран обяви, че прекратява обичайното си сътрудничество с МААЕ. Тогава говорителят на Министерството на външните работи на Иран, Исмаил Багаи, заяви, че сигурността на инспекторите не може да бъде гарантирана при подобни условия. Този ход предизвика остра реакция от Франция, Германия и Великобритания, които осъдиха "заплахите срещу генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси" и призоваха Иран да предприеме мерки за безопасността на персонала на Агенцията.

На този фон, иранският парламент гласува в подкрепа на прекратяването на сътрудничеството с МААЕ, което беше пряк отговор на бомбардировките на Израел и САЩ върху ирански ядрени съоръжения, случили се през предходните две седмици на юни 2025 г. Решението бе одобрено от Съвета за национална сигурност на Иран и президентът Масуд Пезешкиан официално нареди спирането на сътрудничеството. Иранските власти тогава изтъкнаха, че МААЕ "отказа да осъди дори минимално нападението срещу иранските ядрени съоръжения" и "изложи на търг международния си авторитет", както заяви председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. В отговор на това, инспекторите на МААЕ напуснаха Иран.

Тази ескалация не беше прецедент. Иран многократно е въвеждал ограничения за инспекторите на МААЕ като тактика за оказване на натиск в преговори със Запада.

Директорът на МААЕ Рафаел Гроси последователно е подчертавал, че "ядрените съоръжения никога не трябва да бъдат атакувани поради съвсем реалния риск от сериозна радиологична авария." През април 2024 г., например, Иран временно затвори свои ядрени съоръжения от съображения за сигурност след масирана ракетна атака срещу Израел, като тогава Гроси беше уведомен за действията и изрази загриженост.

Тези последователни събития формират модел, при който военни действия срещу Иран водят до ограничаване на прозрачността на ядрената програма на страната и до дипломатически конфликти относно ролята и правомощията на МААЕ.

