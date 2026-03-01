Свят

МААЕ с извънредно заседание заради ударите срещу Иран

Заседанието се свиква по искане на Русия

1 март 2026, 07:17
Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?
Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

Дрон взриви небостъргач в Бахрейн
Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

"България Еър" анулира полети до Близкия изток
Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии

Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии
Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха
Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище
Пирамидата на властта в Техеран: Кой и как управлява Иран

Пирамидата на властта в Техеран: Кой и как управлява Иран

М еждународната агенция за атомна енергия (МААЕ) ще проведе извънредно заседание утре във връзка с атаките на САЩ и Израел срещу Иран, предадоха Ройтерс и ДПА.

Заседанието се свиква по искане на Русия и ще започне в 09:00 часа местно време, съобщиха от агенцията на ООН. По-рано Иран също настоя за свикване на извънредна среща.

Иран: Обичайното сътрудничество с МААЕ не може да продължи

Според руския представител Михаил Улянов се очаква тя да се състои преди началото на редовното пролетно заседание на Съвета на управителите на МААЕ.

По информация на дипломати засега няма признаци при вчерашните удари да са били засегнати ирански ядрени съоръжения. От писмо на иранското представителство, публикувано в социалната мрежа „Екс“ (X), също не става ясно дали ядрените обекти са били поразени. В документа обаче се говори за „заплаха“ за ядрените съоръжения, която следва да бъде обсъдена в рамките на МААЕ.

Редовното пролетно заседание на Съвета на управителите на МААЕ бе насрочено така или иначе за понеделник. За следващата седмица бяха планирани и технически разговори с Иран като продължение на ядрените преговори със САЩ в Женева, но иранското представителство не коментира темата.

МААЕ съобщи, че към момента няма индикации за „радиоактивни последици“ след последните атаки срещу Иран. Агенцията призова за сдържаност, „за да се избегнат всякакви рискове за ядрената безопасност на населението в региона“, и подчерта, че следи внимателно ситуацията в постоянен контакт със засегнатите държави.

Взаимоотношенията между Иран и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) от години са белязани от напрежение и периоди на прекъсване на сътрудничеството, често провокирани от външни военни действия или опасения за сигурността. През юни 2025 г., след поредица от израелски нападения срещу ирански ядрени съоръжения, Техеран обяви, че прекратява обичайното си сътрудничество с МААЕ. Тогава говорителят на Министерството на външните работи на Иран, Исмаил Багаи, заяви, че сигурността на инспекторите не може да бъде гарантирана при подобни условия. Този ход предизвика остра реакция от Франция, Германия и Великобритания, които осъдиха "заплахите срещу генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси" и призоваха Иран да предприеме мерки за безопасността на персонала на Агенцията.

На този фон, иранският парламент гласува в подкрепа на прекратяването на сътрудничеството с МААЕ, което беше пряк отговор на бомбардировките на Израел и САЩ върху ирански ядрени съоръжения, случили се през предходните две седмици на юни 2025 г. Решението бе одобрено от Съвета за национална сигурност на Иран и президентът Масуд Пезешкиан официално нареди спирането на сътрудничеството. Иранските власти тогава изтъкнаха, че МААЕ "отказа да осъди дори минимално нападението срещу иранските ядрени съоръжения" и "изложи на търг международния си авторитет", както заяви председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. В отговор на това, инспекторите на МААЕ напуснаха Иран.

Тази ескалация не беше прецедент. Иран многократно е въвеждал ограничения за инспекторите на МААЕ като тактика за оказване на натиск в преговори със Запада.

Директорът на МААЕ Рафаел Гроси последователно е подчертавал, че "ядрените съоръжения никога не трябва да бъдат атакувани поради съвсем реалния риск от сериозна радиологична авария." През април 2024 г., например, Иран временно затвори свои ядрени съоръжения от съображения за сигурност след масирана ракетна атака срещу Израел, като тогава Гроси беше уведомен за действията и изрази загриженост.

Тези последователни събития формират модел, при който военни действия срещу Иран водят до ограничаване на прозрачността на ядрената програма на страната и до дипломатически конфликти относно ролята и правомощията на МААЕ. 

Вижте в нашата галерияОгън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри

Огън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри
12 снимки
Иран
Иран
иран
иран
Източник: БТА, Бойчо Попов    
МААЕ Иран Атаки Ядрени съоръжения Ядрена безопасност Извънредно заседание Русия САЩ и Израел Регионална сигурност Радиоактивни последици
Последвайте ни

По темата

Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март

Баба Марта идва със слънце: Пролетни температури до 15° на 1 март

Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло

Честита Баба Марта! Червено-белият танц на пролетта, който ни пази от зло

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

pariteni.bg
Китай пуска твърдотелни батерии тази година, обещава безумен пробег

Китай пуска твърдотелни батерии тази година, обещава безумен пробег

carmarket.bg
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
Ексклузивно

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Преди 7 часа
<p>Президентът Йотова с позиция за войната с Иран</p>
Ексклузивно

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

Преди 12 часа
Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала
Ексклузивно

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Преди 8 часа
Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина
Ексклузивно

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Защо Русия мълчи за знаковата реч на Хрушчов от 1956

Свят Преди 46 минути

70-годишнината от речта на Никита Хрушчов, която бележи окончателния крах на сталинизма, минава почти незабелязано в Русия

.

Дете чудо: 12-годишно момче построи работещ ядрен реактор в дома си

Любопитно Преди 47 минути

Седмокласникът е в надпреварата за световния рекорд на Гинес като най-младият човек, постигнал ядрен синтез, след като е направил всичко възможно за научен проект

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

България Преди 9 часа

Борисов: Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее

Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

Свят Преди 10 часа

Нетаняху призова иранците да свалят режима в Иран

Израел току-що удари Исфахан

Израел току-що удари Исфахан

Свят Преди 11 часа

По-рано днес израелската армия отправи предупреждение към жителите на Исфахан

Порнозвезда търси бащата след секс с 400 мъже

Порнозвезда търси бащата след секс с 400 мъже

Свят Преди 11 часа

Бони Блу: Ето защо събрах ДНК проби този ден

<p>Експлозия и пожар в Палм Джумейра след удар от Иран</p>

Експлозия и пожар в Палм Джумейра в Дубай след удар от Иран

Свят Преди 12 часа

ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила

ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила

България Преди 13 часа

ИТН: Тази война ще доведе до огромен миграционен натиск

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Свят Преди 13 часа

Искането за свикването му е отправено от Франция и Бахрейн

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Свят Преди 14 часа

Китай: Националният суверенитет, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат уважавани

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Свят Преди 15 часа

Съвместно изявление на британския премиер, френския президент и германския канцлер

ГЕРБ-СДС: Йотова да поеме отговорност за кабинета

ГЕРБ-СДС: Йотова да поеме отговорност за кабинета

България Преди 15 часа

<p>След Съвета: Гюров с важни новини за националната сигурност</p>

Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България

България Преди 15 часа

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара с балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Свят Преди 15 часа

Тя не съответства на международното право

<p>Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците</p>

Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм

България Преди 16 часа

Чакам да се намери решение как бързо да се приберем до България, казва още Папазов

Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

Свят Преди 16 часа

53 ученички все още са под развалините

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Марта Вачкова получи най-търсената играчка в света – плюшения Пънч

Edna.bg

Гласът, който всички разпознаваме: Честит рожден ден на Гeргана Стоянова

Edna.bg

Левски прави поредна крачка към титлата в дерби срещу Локомотив София

Gong.bg

Анди Краев успя да се евакуира от Израел

Gong.bg

Тръмп съобщи, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Държавните медии в Техеран потвърдиха

Nova.bg

Мъст за Хаменей: Десетки ирански атаки срещу Израел и американски бази в Саудитска Арабия. И Техеран е под обстрел

Nova.bg