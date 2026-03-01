Вселената се готви за взрив: Една от най-големите звезди умира пред очите ни

Е дна от най-големите известни звезди във Вселената е претърпяла драматична трансформация през 2014 г., показва ново изследване, и може би се подготвя да избухне.

Проучване, ръководено от Гонсало Муньос-Санчес от Националната обсерватория в Атина и публикувано в списание Nature Astronomy, твърди, че огромната звезда WOH G64 е преминала от червен свръхгигант към рядък жълт хипергигант - възможен знак за предстояща свръхнова. Данните сочат, че може би наблюдаваме в реално време как масивна звезда изхвърля външните си слоеве, свива се, докато се нагрява, и се приближава към края на краткия си живот.

WOH G64 е открита през 70-те години като интересен обект в Големият Магеланов облак-галактика джудже, обикаляща около Мления път. Оказва се, че звездата е не само изключително ярка, но и една от най-големите, откривани някога - с радиус над 1500 пъти по-голям от този на Слънцето. През 2024 г. тя стана първата звезда извън нашата галактика, заснета в детайли благодарение на Very Large Telescope Interferometer. Снимката показва ясен прашен „пашкул“ около звездата, потвърждаващ, че тя губи маса с напредване на възрастта си.

В космически мащаб WOH G64 е млада звезда - на по-малко от 5 милиона години. За разлика от Слънцето (на около 4,6 милиарда години), тя ще живее кратко и ще загине млада. Първоначално звездата е изгаряла водород чрез ядрен синтез, след което се е разширила и е започнала да изгаря хелий, превръщайки се в червен свръхгигант.

Смята се, че хипергигантите се образуват, когато много масивни звезди бързо преминат от изгаряне на водород към хелий. По време на този преход те започват да изхвърлят външните си слоеве, а ядрото им се свива. След като една звезда стане хипергигант, краят ѝ обикновено настъпва бързо - в експлозия на свръхнова.

Новото изследване предполага, че голяма част от повърхността на първоначалния свръхгигант е била изхвърлена. Възможна причина са взаимодействия с придружаваща звезда, чието съществуване учените са потвърдили чрез анализ на светлинния спектър. Друга хипотеза е, че звездата се подготвя за експлозия. Масивните звезди неизбежно завършват живота си с мощен взрив, но точният момент е трудно предвидим. Възможно е наблюдаваният преход да е част от фаза на т.нар. „свръхвятър“ преди свръхнова - период на силни вътрешни пулсации, когато горивото в ядрото бързо се изчерпва.

Повечето звезди живеят десетки милиони или дори милиарди години. Не е било сигурно, че ще можем да наблюдаваме толкова мащабна трансформация в реално време, още повече при звезда извън нашата галактика. Ако имаме късмет, може да станем свидетели на гибелта на WOH G64 в рамките на нашия живот - зрелищно космическо събитие, което ще помогне на учените да разберат по-добре този изключителен обект.