Иран обяви траур след смъртта на върховния си лидер аятолах Хаменей

И ранските власти обявиха 40-дневен обществен траур и седем почивни дни след смъртта на върховния лидер аятолах Сейед Али Хаменей, съобщи държавната информационна агенция ИРНА.

JUST IN🇮🇷❌🇮🇱 Mojtaba Khamenei, the second Supreme leader Iran after death Ayatollah Khamenei.



🚨Mojtaba Khamenei says, Iran’s Nuclear achievement and anti-Israeli stances are still underway after death of Supreme leader. pic.twitter.com/aD8ImJcudG — RKM (@rkmtimes) March 1, 2026

По-рано агенцията предаде, че Хаменей е загинал в резултат на „атака от страна на ционисткия режим и Съединените щати“ в събота сутринта.

„Аятолах Хаменей, върховният лидер на ислямската революция, загина в резултат на атака от страна на ционисткия режим и САЩ в събота сутринта“, цитира ИРНА официалното съобщение.

Преди това за смъртта на иранския лидер съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп.

JUST IN: 🇮🇷 Massive pro-regime crowds gather across Iran to mourn the death of Supreme Leader Khamenei and demand revenge. pic.twitter.com/JMnGGsM8kT — BRICS News (@BRICSinfo) March 1, 2026

„Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв“, написа Тръмп в публикация в социалната си платформа „Трут Соушъл“ (Truth Social), като добави, че това е „най-добрата възможност за иранския народ да си върне страната“.