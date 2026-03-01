Иран обяви траур след смъртта на върховния си лидер аятолах Хаменей

И ранските власти обявиха 40-дневен обществен траур и седем почивни дни след смъртта на върховния лидер аятолах Сейед Али Хаменей, съобщи държавната информационна агенция ИРНА.
JUST IN🇮🇷❌🇮🇱 Mojtaba Khamenei, the second Supreme leader Iran after death Ayatollah Khamenei.— RKM (@rkmtimes) March 1, 2026
🚨Mojtaba Khamenei says, Iran’s Nuclear achievement and anti-Israeli stances are still underway after death of Supreme leader. pic.twitter.com/aD8ImJcudG
По-рано агенцията предаде, че Хаменей е загинал в резултат на „атака от страна на ционисткия режим и Съединените щати“ в събота сутринта.
„Аятолах Хаменей, върховният лидер на ислямската революция, загина в резултат на атака от страна на ционисткия режим и САЩ в събота сутринта“, цитира ИРНА официалното съобщение.
Преди това за смъртта на иранския лидер съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп.
JUST IN: 🇮🇷 Massive pro-regime crowds gather across Iran to mourn the death of Supreme Leader Khamenei and demand revenge. pic.twitter.com/JMnGGsM8kT— BRICS News (@BRICSinfo) March 1, 2026
„Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв“, написа Тръмп в публикация в социалната си платформа „Трут Соушъл“ (Truth Social), като добави, че това е „най-добрата възможност за иранския народ да си върне страната“.
