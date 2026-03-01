Свят

Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

Тръмп призовава Москва и Киев да сключат споразумение, с което да се сложи край на най-голямата война в Европа след 1945 г.

1 март 2026, 08:13
Иран обяви траур след смъртта на върховния си лидер аятолах Хаменей

Ирански държавни медии: Членове на семейството на Али Хаменей загинаха при удар в Иран

Кой беше Али Хаменей

Властовата структура в Иран - кой ще наследи Али Хаменей?

МААЕ с извънредно заседание заради ударите срещу Иран

Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

"България Еър" анулира полети до Близкия изток

Р усия заяви на последните преговори в Женева, че ще приеме предложението на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна след войната, предаде Ройтерс, цитирайки началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.

Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна

* Видеото е архивно!

„На последните разговори руската страна каза, че например ще приеме гаранциите за сигурност, предложени на Украйна от Съединените щати“, заяви старшият съветник Кирило Буданов в интервю, излъчено по украинската телевизия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призовава Москва и Киев да сключат споразумение, с което да се сложи край на най-голямата война в Европа след 1945 г., въпреки че Зеленски се оплаква, че страната му е подложена на нарастващ натиск да прави отстъпки.

Украйна настоява за железни гаранции за сигурност, които обвързват САЩ и европейските им съюзници да реагират, ако Русия нападне отново след постигане на мирно споразумение.

Последният кръг мирни преговори в Женева миналата седмица не доведе до пробив и беше определен като труден както от Киев, така и от Москва, въпреки че Вашингтон обяви „значителен напредък“.

Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир

Буданов добави, че в момента Русия не е дала съгласие за среща на върха между Зеленски и руския президент Владимир Путин, която по-рано бе предложена като възможност от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

