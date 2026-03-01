Киев: Русия е приела плана на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна

Р усия заяви на последните преговори в Женева, че ще приеме предложението на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна след войната, предаде Ройтерс, цитирайки началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.
Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна
„На последните разговори руската страна каза, че например ще приеме гаранциите за сигурност, предложени на Украйна от Съединените щати“, заяви старшият съветник Кирило Буданов в интервю, излъчено по украинската телевизия.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп призовава Москва и Киев да сключат споразумение, с което да се сложи край на най-голямата война в Европа след 1945 г., въпреки че Зеленски се оплаква, че страната му е подложена на нарастващ натиск да прави отстъпки.
Ukraine’s Kyrylo Budanov said Russia agreed to accept US security guarantee terms for Ukraine. He said peace talks are ongoing alongside fighting and that maximum progress was reached in the military subgroup, including progress on control of a demilitarized zone. #Ukraine pic.twitter.com/6gquGBaVTk— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026
Украйна настоява за железни гаранции за сигурност, които обвързват САЩ и европейските им съюзници да реагират, ако Русия нападне отново след постигане на мирно споразумение.
Последният кръг мирни преговори в Женева миналата седмица не доведе до пробив и беше определен като труден както от Киев, така и от Москва, въпреки че Вашингтон обяви „значителен напредък“.
Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир
Буданов добави, че в момента Русия не е дала съгласие за среща на върха между Зеленски и руския президент Владимир Путин, която по-рано бе предложена като възможност от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.