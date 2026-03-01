Любопитно

„Заспала“ заплаха в леда в Румъния: Бактерия на 5000 години се оказа имуна срещу съвременните лекарства

Бактерията е открита в ледената пещера Скарисоара в Румъния, където изследователи са пробили 25-метрово ледено ядро, представляващо около 13 000 години замръзнала история

1 март 2026, 06:56
Източник: iStock

У чени са открили, че бактерия, задържана в ледена пещера в продължение на 5000 години, е устойчива на няколко съвременни антибиотици, съобщи Fox News.

Изследването е публикувано в списанието Frontiers in Microbiology.

За да се предотврати замърсяване, пробите от лед са били внимателно съхранявани и транспортирани до лабораторията, докато са били още замразени. От леда учените изолирали щам бактерии, наречен Psychrobacter SC65A.3. 

Въпреки че е на хиляди години, е установено, че щамът е резистентен на 10 антибиотика, които днес се използват често за лечение на сериозни инфекции.

Те включват лекарства като рифампицин, ванкомицин и ципрофлоксацин, установи проучването.

„10-те антибиотика, към които открихме резистентност, се използват широко в перорални и инжекционни терапии, използвани за лечение на редица сериозни бактериални инфекции в клиничната практика“, каза Кристина Пуркаря, старши учен в Института по биология в Букурещ на Румънската академия, в прессъобщение.

Изследователите са тествали древния щам срещу 28 антибиотика от 10 лекарствени класа и са идентифицирали повече от 100 гена, свързани с антибиотична резистентност.

„Изучаването на микроби като Psychrobacter SC65A.3, извлечени от хилядолетни ледени пещерни отлагания, разкрива как антибиотичната резистентност се е развила естествено в околната среда, много преди съвременните антибиотици да бъдат използвани“, каза Пуркареа.

Според изследователите, откритията показват, че резистентността към антибиотици е съществувала в природата много преди развитието на съвременните лекарства.

Щамът е показал резистентност и към лекарства, включително триметоприм, клиндамицин и метронидазол, които се използват за лечение на инфекции на белите дробове, пикочните пътища, кожата и репродуктивната система.

Ограничения на изследването

Проучването е изследвало само един бактериален щам от една пещерна проба и няма доказателства, че древният микроб в момента заразява хора или се разпространява, отбелязват изследователите.

Експертите също така посочиха, че Psychrobacter е бактерия от околната среда, която няма клинични антибиотични „гранични стойности“, които са ясни гранични стойности, казващи на лекарите дали дадена бактерия е официално „резистентна“ към антибиотик.

Тъй като тази екологична бактерия няма установени стандарти за клинично тестване , нейната лабораторно измерена резистентност не може да се интерпретира по същия начин, по който лекарите класифицират опасните болнични супербактерии.

Източник: Fox News    
бактерия антибиотична резистентност ледена пещера древна бактерия Румъния естествена еволюция микробиология 5000 години ледено ядро
