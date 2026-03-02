Свят

Ирански удар спря най-големия завод за втечнен газ в света

Саудитска Арабия затвори най-голямата си рафинерия, цената на петрола скочи

2 март 2026, 14:52
Ирански удар спря най-големия завод за втечнен газ в света
Източник: AP/БГНЕС

Е скалацията на военните действия в Близкия изток предизвика прекъсване на производството на втечнен природен газ в най-големия завод в света, разположен в Катар, и затваряне на ключови нефтени и газови съоръжения в Саудитска Арабия, Иракски Кюрдистан и Израел, предаде „Ройтерс“.

„КатарЕнерджи“ (QatarEnergy) обяви, че е спряла производството на втечнен природен газ (LNG) след военни атаки срещу комплекса ѝ в Рас Лафан – най-големия в света обект за втечняване на газ.

Затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия

По-рано компанията съобщи, че дрон е ударил резервоар за вода в електроцентрала в комплекса, както и друго енергийно съоръжение в района, става ясно от изявление на катарското министерство на отбраната. Към момента не се съобщава за пострадали.

Рас Лафан е ключов център за износа на втечнен природен газ, който е стратегически важен за глобалните енергийни доставки, особено за Европа и Азия.

Саудитска Арабия затваря рафинерията в Рас Танура

В Саудитска Арабия държавната компания „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) затвори като предпазна мярка рафинерията в Рас Танура – най-голямата в страната, с капацитет от около 550 000 барела на ден, съобщи източник, цитиран от „Ройтерс“.

Обектът, разположен на крайбрежието на Персийския залив, е част от стратегически енергиен комплекс и ключов износен терминал за суров петрол.

Атаки с дронове спряха милиони барели петрол

По данни на саудитското министерство на отбраната два дрона са били прехванати над съоръжението, като отломките са предизвикали ограничен пожар. Няма съобщения за пострадали. Някои производствени звена са спрени превантивно, но доставките за вътрешния пазар не са засегнати, съобщи държавната агенция SPA, позовавайки се на представител на министерството на енергетиката.

Затварянето на рафинерията обаче засили опасенията за доставките, след като транспортът през Ормузкия проток – през който преминава около една пета от световното потребление на петрол – бе почти спрян след атаки срещу кораби в района.

Фючърсите за краткосрочна доставка на петрола сорт „Брент“ поскъпнаха с близо 10 на сто днес и цената им надхвърли 81 долара за барел.

Затваряне на находища в Израел и Иракски Кюрдистан

В израелски териториални води бе затворено гигантското газово находище „Левиатан“ (Leviathan), експлоатирано от „Шеврон“ (Chevron), съобщиха източници на Ройтерс. Компанията „Енерджийн“ (Energean) също спря производствения си кораб, обслужващ по-малки газови находища.

В Иракски Кюрдистан по-голямата част от нефтеното производство бе спряна като предпазна мярка. Регионът изнасяше през февруари около 200 000 барела на ден по тръбопровод към турското пристанище Джейхан.

Компании като Ди Ен О (DNO), „Гълф Кийстоун Петролиъм“ (Gulf Keystone Petroleum), „Дана Газ“ (Dana Gas) и „Ейч Кей Ен Енерджи“ (HKN Energy) са прекратили производството в своите находища, без да съобщават за щети.

Риск от по-широка ескалация

„Атаката срещу рафинерията Рас Танура в Саудитска Арабия бележи значително ескалиране, като енергийната инфраструктура в Персийския залив сега е на прицела на Иран“, заяви Торбьорн Солтведт, главен анализатор за Близкия изток в компанията за рисков анализ „Вериск Мейпълкрофт“ (Verisk Maplecroft).

Цената на златото скочи след ударите на САЩ и Израел срещу Иран

По думите му подобни действия могат да подтикнат Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив да се присъединят към военните операции на САЩ и Израел срещу Иран.

Саудитската енергийна инфраструктура вече е била цел на мащабни атаки, включително през септември 2019 г., когато удари с дронове и ракети срещу обектите в Абкаик и Хурайс временно извадиха от строя над половината от производството на суров петрол в страната. Рас Танура бе атакуван и през 2021 г. от йеменските хуси.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Военни действия Близък изток Петрол Природен газ Катар Саудитска Арабия
