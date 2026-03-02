Свят

Летище в Кипър беше евакуирано заради засечен подозрителен обект

2 март 2026, 13:59
Летище в Кипър беше евакуирано заради засечен подозрителен обект
Източник: iStock/Guliver Images

П ътническият терминал на летището в Пафос, Кипър, беше евакуиран в понеделник, след като на радарите беше засечен подозрителен обект, съобщи кипърската държавна телевизия, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Летище Пафос на западното крайбрежие на острова се намира на територията на Република Кипър.

То е на около 60 километра (37 мили) от британската база RAF Акротири, която беше ударена от безпилотен дрон през нощта. Малко след обяд в понеделник (10:00 GMT) на британската база прозвучаха сирени и самолети излетяха.

Днес (2 март), малко след полунощ, британската военновъздушна база Акротири в Кипър стана обект на удари от безпилотен летателен апарат (дрон) тип „Shahed“, производство на Иран, причинявайки незначителни материални щети. В отговор Британското министерство на отбраната заяви незабавна реакция на въоръжените сили и повишаване на системата за защита в региона до най-високо ниво, включително разполагане на допълнителни средства за противовъздушна и противодронова отбрана, радари и самолети F-35.

В допълнение, беше предприето изтегляне на членове на семействата от базата. Кипърският президент Никос Христодулидис потвърди инцидента, посочвайки, че поддържа постоянен контакт с европейски лидери.

Източник: Reuters    
