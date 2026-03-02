Любопитно

Netflix възражда „Короната“ заради падението на принц Андрю

След историческия арест на 66-ия му рожден ден и обвиненията в злоупотреба, Холивуд се надпреварва кой първи ще заснеме падението на брата на крал Чарлз. Ако бъде осъден, принц Андрю може да получи доживотен затвор

2 март 2026, 14:18
Източник: БТА

Х оливуд се надпреварва да отрази краха на бившия принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор от кралското семейство заради връзките му с Джефри Епстийн - и Netflix е начело, съобщава Page Six.

Според съобщенията, стриймърът се стреми да съживи наградената с „Еми“ кралска драма „Короната“ за потенциален лимитиран сериал за публичното опозоряване на Маунтбатън Уиндзор, съобщава Daily Mail .

„Събитията от миналата седмица са исторически и безпрецедентни“, каза вътрешен човек пред изданието, визирайки ареста на бившия принц на 19 февруари.

„От известно време се водят разговори с Left Bank Pictures, които притежават правата върху „Короната“, за серия от еднократни специални филми за кралски скандали и драми“, продължи източникът.

„Короната“ като сериал приключи, но името ще продължи да живее. Водят се напреднали разговори за създаване на лимитиран сериал под знамето на „Короната“ за сагата за Андрю, който е също толкова драматичен, ако не и по-драматичен, от всичко показано в оригиналния сериал, който включваше епизоди за абдикацията и смъртта на Даяна.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Page Six (@pagesix)

„Короната“ се излъчваше шест сезона по Netflix от 4 ноември 2016 г. до 14 декември 2023 г., като спечели общо 21 награди „Еми“ по време на излъчването си.

В допълнение към Netflix, Disney Studios и Amazon MGM също се опитват да продуцират проекти, свързани със скандала с Маунтбатън-Уиндзор.

„Бомбардирани сме от сценаристи, които искат да ни представят тази история. В Холивуд е в ход надпреварата кой ще бъде първото студио, което ще пусне филм за Андрю“, каза друг източник от Disney Studios пред изданието.

Сценаристът Джереми Брок, който е написал сценария на „A Very Royal Scandal“ на Amazon MGM Studio, повтори твърденията и на двата източника, като заяви пред изданието, че Netflix и Amazon са „100 процента“ в преговори за създаване на драма, базирана на скандала.

Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван миналия четвъртък, когато беше и 66-ият му рожден ден, по подозрение в злоупотреба с публична длъжност, тъй като предполагаемо е препращал поверителни търговски документи на Епстийн.

Арестът дойде месец след като  антимонархистът Греъм Смит съобщи за  Маунтбатън-Уиндзор на полицията в долината на Темза за предполагаемо неправомерно поведение при заемане на публична длъжност.

Ако бъде осъден, той може да бъде изправен пред максимална присъда доживотен затвор.

След като прекара 11 часа в затвора – през което време на кралския представител му е взета снимка, отпечатъци от пръсти и е дадена проба от слюнка за ДНК цели – той е освободен и хванат ужасен, докато излиза.

В отговор на ареста на брат си, крал Чарлз публикува изявление, изразяващо „най-дълбоката си загриженост“ относно обвиненията.

„Нека заявя ясно: законът трябва да си поеме по течението“, каза монархът. „Докато този процес продължава, не би било редно да коментирам повече по този въпрос. Междувременно аз и семейството ми ще продължим да изпълняваме дълга си и да служим на всички вас.“

В резултат на ареста, британското правителство, според съобщенията, обсъжда дали да въведе законодателство, което би премахнало Андрю от кралската линия на наследяване.

Източник: Page Six    
