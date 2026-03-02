Свят

Разкриха причината за смъртта на Оливър „Пауър“ Грант от Wu-Tang Clan

Оливър „Пауър“ Грант почина на 24 февруари, на 52-годишна възраст

2 март 2026, 14:57
Разкриха причината за смъртта на Оливър „Пауър“ Грант от Wu-Tang Clan
Източник: Getty Images

С емейството на Оливър „Пауър“ Грант и Wu-Tang Clan разкриха причината за смъртта на съоснователя на легендарния хип-хоп колектив.

В съвместно изявление, публикувано в Instagram в неделя, 1 март, близките на Грант споделиха, че предприемачът и изпълнителен продуцент е починал след „смела и тежка битка с рак на панкреаса“.

„Истински боец до самия край, той беше заобиколен от майка си, децата си, семейството си и най-близките си приятели“, посочиха те.

Сбогом, Пауър! Почина легенда от Wu-Tang Clan

Семейството и групата подчертаха, че Грант, който е бил ключов финансов поддръжник на Wu-Tang Clan, се е издигнал от проектите на Парк Хил в Стейтън Айлънд, Ню Йорк, „за да се превърне във визионерска сила, стълб на семейството Wu-Tang и глобален архитект на културата“.

„За него беше чест в живота си да излее любовта, мъдростта и брилянтността си в семейството и общността си. Неговото влияние беше уникално; никога няма да има друг, който да заеме неговото място“, продължиха те.

„Пауър винаги ще бъде обичан, а неговото наследство ще остане завинаги“, добавиха близките.

Грант почина на 24 февруари, на 52-годишна възраст.

След новината за смъртта му, членовете на Wu-Tang Clan изразиха своето уважение и скръб.

Method Man публикува снимка с Грант в Instagram с надпис: „Рай, брат ми, безпроблемни пътувания!! 💔💔🤬 #pookie #power Брато, не съм добре.“

Raekwon сподели групова снимка с думите: „СИЛА, бяхме навсякъде... сега ти си навсякъде! 😢🙏🏾 Всевишният е милостив, обичам те.“

„Нямаше да го направим без него. Wu-Tang нямаше да се осъществи без Пауър. Смъртта му е дълбока загуба за всички нас. Моите най-дълбоки съболезнования на семейството“, написа GZA.

На 25 февруари Wu-Tang Clan бяха обявени за номинирани за Залата на славата на рокендрола за 2026 г.

Освен Method Man, Raekwon и GZA, хип-хоп колективът включва още RZA, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God и Masta Killa. Ol' Dirty Bastard беше част от групата до смъртта си през 2004 г.

Грант също се появява в кинолентите „Belly“ (1998) и „Black and White“ (1999), заедно с Method Man.

Източник: people.com    
Смърт Оливър Пауър Грант Wu-Tang Clan Рак на панкреаса Съосновател Хип-хоп Наследство Изпълнителен продуцент Съболезнования
Последвайте ни
МВР обяви новите директори на областните дирекции в София, Пловдив, Благоевград и Перник

МВР обяви новите директори на областните дирекции в София, Пловдив, Благоевград и Перник

Дали този скелет е принадлежал на най-нещастния човек в историята?

Дали този скелет е принадлежал на най-нещастния човек в историята?

Стана ясно президентът Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Стана ясно президентът Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Ирански удар спря най-големия завод за втечнен газ в света

Ирански удар спря най-големия завод за втечнен газ в света

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

pariteni.bg
15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 16 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 21 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 19 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

NOVA спечели аудиторията във всяка от първите 14 вечери на новия тв сезон

NOVA спечели аудиторията във всяка от първите 14 вечери на новия тв сезон

Любопитно Преди 12 минути

След старта на всички предавания резултатът е категоричен - огромна преднина за NOVA сред зрителите в активна възраст

Неловък момент: Част от бюста на звездата на WWE Киана Джеймс се показа на ринга

Неловък момент: Част от бюста на звездата на WWE Киана Джеймс се показа на ринга

Любопитно Преди 48 минути

Професионалната кечистка излезе на ринга с дълбоко деколте, докато се изправи срещу Тифани Стратън в женския мач Elimination Chamber, проведен в Чикаго

Кипър

Летище в Кипър беше евакуирано заради засечен подозрителен обект

Свят Преди 1 час

Три зодии ще ударят джакпота през март

Три зодии ще ударят джакпота през март

Любопитно Преди 1 час

Овен, Водолей и Риби ще се радват на неочаквани финансови печалби през март 2026 г.

<p>Евакуациите от Близкия изток - Чехия и Румъния организират спешни полети</p>

Евакуациите от Близкия изток - Чехия и Румъния организират спешни полети на фона на напрежението

Свят Преди 1 час

Властите призовават сънародниците си да поддържат връзка с дипломатическите мисии и да следват инструкциите на местните служби за сигурност

<p>Иран обстрелва кабинета на Нетаняху</p>

Ирански гвардейци обявиха ракетни удари срещу кабинета на Нетаняху

Свят Преди 1 час

При атаката са били използвани ракети "Хейбар"

<p>Leapmotor С10 е сред стрес-тестовете за западните марки (тест драйв)</p>

Leapmotor С10 е сред стрес-тестовете за западните марки (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Задвижва се от електромотор, но ДВГ генерира ток, предлага близо 1000 км пробег, от които почти 150 на ток. Огромно вътрешно пространство, независимо окачване и цена на малък градски EV

.

Бум на ваучерите за храна: Близо 1 милион българи ще ги ползват през 2026 г.

България Преди 1 час

Тези бонуси към заплатите не се облагат нито с осигуровки, нито с 10% данък и затова са много предпочитани

Подкаст ,,Д-р Здраве с Мария": Д-р Диaна Кожухарова и истината зад белезите

Подкаст ,,Д-р Здраве с Мария": Д-р Диaна Кожухарова и истината зад белезите

Любопитно Преди 1 час

Как се формират белезите, кога започва грижата и какво реално помага

Ким Джу-е с баща си Ким Чен-ун на историческия деветия партиен конгрес на Северна Корея

Принцесата в черно на исторически конгрес: Тя ли ще наследи Ким Чен-ун

Свят Преди 1 час

Появата на Ким Джу-е по време на финала на най-важното политическо събитие в страната, провеждано на всеки пет години, ще подхрани допълнително спекулациите, че тя се подготвя като наследник. Анализатори заявиха, че изборът на якета – запазена марка в гардероба на лидера Ким, особено при ключови публични изяви – е нещо повече от модно изявление

Кокаин между перални и хладилници: Задържаха двама на "Капитан Андреево"

Кокаин между перални и хладилници: Задържаха двама на "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

В контролните действия е включено и митническо куче

Михаела Маринова превръща напрежението в броня в „Under pressure“

Михаела Маринова превръща напрежението в броня в „Under pressure“

Любопитно Преди 2 часа

Михаела Маринова представи видеото към „Under Pressure“ – проект за вътрешната сила под напрежение, създаден с JINBYJIN и Julia Finster; паралелно с това тя стана вокален педагог в „Като две капки вода“ и тръгва на пролетно турне в три града

<p>Кремъл: Русия е разочарована</p>

Кремъл: Русия е разочарована, че ситуацията между Иран и САЩ деградира до агресия

Свят Преди 2 часа

Путин има планирани международни телефонни разговори за ситуацията около Иран

Българският успех: Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста

Българският успех: Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста

Любопитно Преди 2 часа

Той вече заема 42-рата позиция

Атаката на Тръмп срещу Иран: Най-значимият момент в световната история след 11 септември

Атаката на Тръмп срещу Иран: Най-значимият момент в световната история след 11 септември

Свят Преди 2 часа

Убийството на върховния лидер Али Хаменей и ръководството на Иран пренарежда световния ред – без мандат на ООН и без коалиция

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие

България Преди 2 часа

По думите на Искра Михайлова партията е против преекспонирането на хорските проблеми, за да се спекулира с тях

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

Юлиан Костов гледа от първи ред Актьорските награди на САЩ

Edna.bg

Евгени Генчев с откровена изповед за Валерия: Тя ми разби сърцето

Edna.bg

Защо не трябва да отписваме Лудогорец?

Gong.bg

Монтана започна реновиране на тревната настилка на "Огоста"

Gong.bg

Румен Радев обяви с кого ще се яви на изборите

Nova.bg

Два дрона бяха прехванати над Кипър

Nova.bg