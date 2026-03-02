Разкриха причината за смъртта на Оливър „Пауър“ Грант от Wu-Tang Clan

С емейството на Оливър „Пауър“ Грант и Wu-Tang Clan разкриха причината за смъртта на съоснователя на легендарния хип-хоп колектив.

В съвместно изявление, публикувано в Instagram в неделя, 1 март, близките на Грант споделиха, че предприемачът и изпълнителен продуцент е починал след „смела и тежка битка с рак на панкреаса“.

„Истински боец до самия край, той беше заобиколен от майка си, децата си, семейството си и най-близките си приятели“, посочиха те.

Семейството и групата подчертаха, че Грант, който е бил ключов финансов поддръжник на Wu-Tang Clan, се е издигнал от проектите на Парк Хил в Стейтън Айлънд, Ню Йорк, „за да се превърне във визионерска сила, стълб на семейството Wu-Tang и глобален архитект на културата“.

„За него беше чест в живота си да излее любовта, мъдростта и брилянтността си в семейството и общността си. Неговото влияние беше уникално; никога няма да има друг, който да заеме неговото място“, продължиха те.

„Пауър винаги ще бъде обичан, а неговото наследство ще остане завинаги“, добавиха близките.

Грант почина на 24 февруари, на 52-годишна възраст.

След новината за смъртта му, членовете на Wu-Tang Clan изразиха своето уважение и скръб.

Method Man публикува снимка с Грант в Instagram с надпис: „Рай, брат ми, безпроблемни пътувания!! 💔💔🤬 #pookie #power Брато, не съм добре.“

Raekwon сподели групова снимка с думите: „СИЛА, бяхме навсякъде... сега ти си навсякъде! 😢🙏🏾 Всевишният е милостив, обичам те.“

„Нямаше да го направим без него. Wu-Tang нямаше да се осъществи без Пауър. Смъртта му е дълбока загуба за всички нас. Моите най-дълбоки съболезнования на семейството“, написа GZA.

На 25 февруари Wu-Tang Clan бяха обявени за номинирани за Залата на славата на рокендрола за 2026 г.

Освен Method Man, Raekwon и GZA, хип-хоп колективът включва още RZA, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God и Masta Killa. Ol' Dirty Bastard беше част от групата до смъртта си през 2004 г.

Грант също се появява в кинолентите „Belly“ (1998) и „Black and White“ (1999), заедно с Method Man.