Дали този скелет е принадлежал на най-нещастния човек в историята?

С лужители на археологическия обект Помпей наскоро откриха скелета на мъж, който е бил смачкан от огромен каменен блок по време на отчаяно бягство от изригването на Везувий

Актуализация : Скелетът на „най-нещастния човек в историята“ първоначално е бил погрешно интерпретиран от изследователите. Последващ анализ от археологическия екип разкри, че черепът на човека е все още непокътнат, което предполага, че не е починал, след като е бил смазан от летящ камък.

През 79 г. сл. Хр. това прословуто вулканично изригване поразява близките римски градове Помпей и Херкуланум с облак пепел и пемза. Точният брой на загиналите все още не е известен, но археолозите са открили останките на най-малко 1500 души в и около двата града, като се смята, че много други все още се губят в дебелия килим от вулканичен материал.

Смачканият скелет беше открит наскоро в новопроучения район Виколо дей Балкони близо до Помпей. Археолозите смятат, че скелетът принадлежи на мъж, не по-възрастен от 30 години, който се е опитал да се скрие от порой вулканични отломки в задна уличка на града. Странно е, че тялото всъщност е намерено на нивото на първия етаж, което предполага, че дебел слой пепел вече е паднал, когато каменният блок е бил „силно хвърлен от вулканичния облак“ и е кацнал право върху главата и раменете на мъжа. Останките от черепа му все още не са открити, въпреки че изглежда малко вероятно нещо от него да е останало.

This skeleton of a roman man, who was crushed by a flying stone slab during the eruption of Mount Vesuvius nearly 2000 years ago, was discovered in May of 2018.



The man was believed to be a resident of Pompeii, which was quite literally frozen in time when it was buried under… pic.twitter.com/cK8tqcAVsD — Archaeo - Histories (@archeohistories) September 24, 2023

Първоначалното изследване на костите изглежда показва лезии на единия му крак. Изследователите казват, че това подсказва за наличието на увреждане, вероятно възпрепятстващо способността му да бяга и да избягва обречеността си.

„Тази изключителна находка ни напомня за подобен случай [също в Помпей], където в Къщата на ковача беше открит скелет. Това бяха останките на куцащ човек – вероятно и той е бил възпрепятстван в бягството си от физическите си затруднения и е останал изложен“, каза в изявление Масимо Осана, генерален директор на Археологическия парк на Помпей.

За разлика от този нещастен човек, емблематичните „замръзнали фигури“ от Помпей всъщност не са мумифицирани останки, а отливки на хора. През 1860 г. италианският археолог Джузепе Фиорели открива, че може да се проследят изгубените тела на хора, като се излее цимент в кухините, образувани във вулканичната пепел, където телата в крайна сметка са се разпаднали.

За първи път от години в Помпей се провеждат нови археологически разкопки, които разкриват изобилие от нови открития. Едно от най-странните открития са останките на кон, сега увековечени в гипс, който е бил увит в пепелта на вила в предградията на Помпей.