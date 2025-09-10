Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Флотилията на Грета Тунберг твърди, че лодка с помощи за Газа е ударена при атака с дрон в Тунис

М еждународната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Иран представиха на пръв поглед противоречиви изявления относно сделка за възобновяване на сътрудничеството по ядрената програма на Техеран, пише Al Jazeera .

МААЕ заяви в сряда, че е постигнала споразумение, което ѝ дава достъп до всички ядрени обекти на Иран. Малко по-късно обаче Техеран настоя, че договорът не гарантира инспекции.

Споразумението, обявено във вторник, беше възприето като край на месеци напрежение. Иран прекрати сътрудничеството си с МААЕ след атаките на Израел и Съединените щати срещу негови ядрени съоръжения през юни.

Изказвайки се пред Борда на управителите на МААЕ в сряда, генералният директор Рафаел Гроси предостави подробности за споразумението, като заяви, че то обхваща "всички съоръжения и инсталации в Иран" и "включва изискуемите доклади за всички атакувани обекти, включително ядрените материали, намиращи се там".

"Иран и агенцията ще възобновят сътрудничеството си по съответен и всеобхватен начин", добави той, въпреки "техническия характер" на съдържанието на документа.

Малко след това обаче иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че сделката не гарантира достъп на инспектори до иранските ядрени обекти и че Техеран иска допълнителни разговори относно начина на провеждане на инспекциите.

"Трябва да подчертая, че споразумението към момента не предоставя достъп на инспекторите на МААЕ, освен до атомната централа в Бушер", заяви Арагчи в интервю за държавната телевизия.

"Въз основа на докладите, които Иран ще представи в бъдеще, естеството на достъпа ще трябва да бъде обсъдено в подходящ момент", добави той.

Достъпът ще изисква одобрението на Върховния съвет за национална сигурност. При последната си инспекция МААЕ не получи достъп до ключови обекти, които бяха ударени от Израел и САЩ.

Докато обектите за обогатяване на уран в Иран бяха сериозно повредени или унищожени от ударите, остава неясно какво се е случило със запасите на страната, включително уран, обогатен до 60 процента чистота, стъпка преди необходимите приблизително 90 процента за производство на оръжейна суровина.

Европейските сили заплашиха да възстановят международните санкции срещу Иран, които бяха отменени по силата на ядреното споразумение от 2015 г.

Затопляне на отношенията

Въпреки това, споразумението от вторник беляза затопляне на отношенията между МААЕ и Иран след продължителни спорове.

След ударите на Израел и САЩ по време на 12-дневна война, при която бяха убити над 600 души, сред тях водещи учени и военни, и хиляди бяха ранени, отношенията се разпаднаха.

Ядосан, че МААЕ не осъди атаките и обвинявайки агенцията в "двойни стандарти", президентът Масуд Пезешкиян подписа в началото на юли закон, с който прекрати всякакво сътрудничество с организацията, като това доведе до напускането на инспекторите от страната.

От своя страна МААЕ определи невъзможността да проверява ядрените запаси на Иран от началото на войната като "сериозна причина за безпокойство".

Макар Арагчи да заяви, че споразумението отговаря на опасенията на Иран, още във вторник той предупреди, че Техеран е готов да прекрати договора, ако "бъде извършен какъвто и да е враждебен акт" срещу страната.

"Посланието е ясно: Иран никога няма да направи компромис със своя суверенитет, права или сигурност. В същото време Иран демонстрира сдържаност и отговорност, като сключи споразумение с агенцията за продължаване на сътрудничеството", каза Арагчи.

Техеран подчерта, че сделката ще бъде анулирана, ако бъдат възстановени международните санкции.