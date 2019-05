И ран повече няма да спазва ограниченията по складирането на обогатен уран и запаси от тежка вода, договорени по ядреното споразумение за 2015 г. с големи сили, съобщиха официални представители на Техеран.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран заяви, че мярката е необходима за "гарантиране на правата и възстановяване на баланса", след като Вашингтон се отказа от споразумението точно преди една година на 8 май 2018 г.

"Ислямска република Иран не се счита на този етап ангажирана да спазва ограничения по отношение на складирането на запаси от обогатен уран и тежка вода", каза съветът.

"На останалите страни по сделката са дадени 60 дни за изпълнение на ангажиментите си, по-специално в областта на банковото дело и петрола", добавя органът.

